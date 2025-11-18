Poslanci odločili: Šutarjev zakon je sprejet

DZ je z 59 glasovi za in štirim proti sprejel predlog zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, t. i. Šutarjev zakon. Podprli so ga poslanci koalicijskih Svobode in SD ter del opozicijskih SDS in NSi. Besedilo so sicer tudi danes spremenili z več dopolnili, ki so jih sprejeli na predlog poslancev Svobode in SD.

Zakon je vlada predlagala po napadu pred lokalom v Novem mestu, v katerem je življenje izgubil 48-letni Aleš Šutar. Posega na področja kazenske, sodne, socialne in druge zakonodaje. Med drugim prinaša dodatna pooblastila za ukrepanje policije na varnostno tveganih območjih in višje kazni za nasilništvo, poenostavlja začasni zaseg premoženja in izvršbo na denarne socialne prejemke ter določa ukrepe v primeru mladoletnih roditeljev.

Sprejeti predlog se od prvotnega vladnega razlikuje, saj ga je najprej v petek precej preoblikoval pristojni odbor DZ, kar nekaj dopolnil pa so na predlog poslancev Svobode in SD sprejeli tudi na seji DZ. Kot je dejala Andreja Živic (Svoboda), je zadnja verzija zakona bistveno bolj prečiščena in strokovno popravljena.

Z njim se ureja vprašanja, ki so bila dolgo spregledana

Poslanci Svobode so na seji poudarjali, da ne gre za zakon proti katerikoli skupnosti, ampak za zakon proti kriminalcem in nasilju. Po besedah Lenarta Žavbija se z njim ureja nekatera vprašanja, ki so bila dolgo spregledana.

Situacija na območju jugovzhodne Slovenije se ni pojavila v zadnjih treh letih, ampak se opozorila, da je treba izboljšati razmere, vrstijo že ves čas obstoja naše države, je opozoril Dean Premik. Po besedah Andreje Rajbenšu je zakon dokaz, da vlada sliši prebivalce jugovzhodne Slovenije in razume njihove probleme.

»Če ne bi ukrepali, bi bilo narobe. Zdaj, ko ukrepamo, ko popravljamo sistem, ki očitno ni več zmožen obvladovati najhujših oblik nasilja, pa se, seveda pričakovano, oglašajo nasprotniki zakona,« je ugotavljala Sandra Gazinkovski. Dodala je, da razume strah Levice, da se gre preveč v smer represije, a da smo danes v realnosti, kjer je določena stopnja represije seveda nujna zaradi zaščite žrtev.

V koalicijski Levici so namreč v predstavitvi stališč poslanskih skupin napovedali, da v nadaljnjem postopku ne bodo sodelovali. V poslanski skupini nepovezanih poslancev iz vrst Demokratov pa so bili proti zakonu.

Tudi v SD so predlog zakona podprli. Predrag Baković (SD) pa ga je pospremil z besedo »končno«. Veseli ga, da so končno opredelili problem in se končno iščejo rešitve. Zadovoljen pa je, da so vključeni tudi predlogi in pobude, ki jih je sam skozi leta nizal raznim vladam.

Vladi očitali, da je ukrepala šele po tragičnem dogodku

Medtem so v opozicijskih SDS in NSi vladi očitali, da je ukrepala šele po tragičnem dogodku, pred tem pa ni prisluhnila njihovim opozorilom o zaskrbljujočih razmerah v jugovzhodni Sloveniji in je zavračala njihove predloge ukrepov, zavrnila pa je tudi sveženj zakonov, ki so ga predlagali župani regije z izzivi sobivanja z romskim prebivalstvom.

Kritični so bili tudi do postopka sprejemanja zakona. »Takšnega kaosa, kot je bil danes v DZ, še nisem videla,« je ugotavljala Anja Bah Žibert (SDS). Opozorila je, da je glede na prvotno obliko zakona zadnja verzija osiromašena ter da zakon ne vključuje ključnih ukrepov na socialnem področju, poleg tega je izrazila dvom, da se bodo rešitve lahko dejansko izvajale.

Jože Tanko (SDS) je menil, da je nujni postopek, po katerem se zakon obravnava, »odziv na zamujene priložnosti«, pristop koalicije pa da je »odraz kaotičnega stanja v koaliciji«. Opozoril je, da je vsebina obremenjena z velikim nasprotovanjem parlamentarne zakonodajno-pravne službe, kot tudi zunanjih strokovnjakov. Če bo sprožen ustavni spor in bodo zadeve zadržane ali zavržene, pa bo to pomenilo, da bo zakon neuporaben.

»Mislim, da je velika verjetnost, da se bo to zgodilo,« je menil Tanko, ki sicer v zakonu pogreša kar nekaj zadev. Kot je dejal, nad tožilci ni nobenega nadzora, s predlaganim zakonom pa se tudi v ničemer ne zamejuje rokov, ne v tožilskih ne v sodnih postopkih.

Tudi Jožef Horvat (NSi) je podobno ugotavljal, da je med tistim, kar je predsednik vlade Robert Golob obljubil v Novem mestu, do tega, kar je bilo danes sprejeto, velika razlika. Ob tem pa je ugotavljal, da pravzaprav nihče ne ve, kaj bo iz zakona nastalo in kako se bo izvajal. Kot enega ključnih problemov pa je izpostavil, da nismo vsi enaki pred zakonom.

Zakonu so nasprotovali poslanci iz vrst Demokratov in samostojni poslanec Miha Kordiš. Poslancev koalicijske Levice pri glasovanju ni bilo.