  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SPOROČILO IZ BRUSLJA

Poslanci ponoči potrdili Šutarjev zakon, zdaj se je oglasila Evropska komisija

Opozarjajo, da morajo biti ukrepi povsem v skladu s pravom EU in temeljnimi pravicami.
FOTO: Olrat/Gettyimages
FOTO: Olrat/Gettyimages
STA, N. B.
 18. 11. 2025 | 13:37
 18. 11. 2025 | 13:37
A+A-

Evropska komisija je danes Slovenijo pozvala, naj zagotovi, da izvajanje ponoči sprejetega predloga zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti oziroma t. i. Šutarjevega zakona ne bo nesorazmerno vplivalo na katero od skupnosti v državi.

»Slovenijo spodbujamo, naj zagotovi, da implementacija t. i. Šutarjevega zakona ne bo nesorazmerno vplivala na katero od skupnosti. Prav tako naj ne ustvari ranljivosti za skupnosti, ki so že izpostavljene tveganju. Seveda je pomembno nasloviti varnost in ohraniti javni red, vendar pa morajo biti ukrepi povsem v skladu s pravom EU in temeljnimi pravicami,« je v odzivu na sprejetje predloga zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti v državnem zboru povedala tiskovna predstavnica komisije Eva Hrnčirova.

Dodala je, da bodo zakon podrobneje preučili, potem ko ga bo podpisala predsednica republike Nataša Pirc Musar in ko bo uradno objavljen.

DZ je v zgodnjih jutranjih urah sprejel zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, t. i. Šutarjev zakon. Zakon je vlada predlagala po napadu v Novem mestu, v katerem je življenje izgubil 48-letni Aleš Šutar. Posega na področja kazenske, sodne, socialne in druge zakonodaje. DZ ga je sprejel z 59 glasovi za in štirimi proti, podprli so ga poslanci koalicijskih Svobode in SD ter opozicijske NSi in dela SDS. Besedilo so sicer spremenili z več dopolnili.

Več iz teme

državni zbor»Šutarjev zakon«Evropska komisija
ZADNJE NOVICE
15:10
Bulvar  |  Glasba in film
DOGODEK LETA

V Velenju bodo podirali rekord: 5500 harmonikarjev, Avsenikova Na Golici in še več

Prihodnje leto bo Robert Goter spet podiral rekord v najdaljšem igranju harmonike. Harmonikarji iz vse Slovenije pa v najbolj množičnem igranju.
Mojca Marot18. 11. 2025 | 15:10
15:02
Novice  |  Kronika  |  Doma
V SODELOVANJU Z EUROPOLOM

Akcija Mozaik 2025: Slovenci osumljeni razširjanja gnusnih posnetkov spolne zlorabe otrok

Gre za otroke, mlajše od 15 let, »s katerimi imajo odrasli spolne odnose, in otroke, ki so na teh posnetkih goli ali pomanjkljivo oblečeni«, je navedel vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto z uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.
18. 11. 2025 | 15:02
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NE POČNITE TEGA

Če perilo sušite tako, ogrožate zdravje

Nastopilo je hladno vreme, zunaj je visoka vlaga in mnogim ne preostane drugega kot perilo sušiti v stanovanju, a to je včasih res slaba ideja.
18. 11. 2025 | 15:00
14:58
Novice  |  Slovenija
SPLETNI MRK

Pozor! Ne delujejo spletne strani Slovenskih železnic, X, ChatGPT, ...

Težave so nastale zaradi težav pri delovanju ponudnika spletne infrastrukture Cloudflare.
18. 11. 2025 | 14:58
14:51
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Gomoljna zelena ni le za govejo juho: tudi tako jo lahko pripravite

Odkrijte, kako vsestranska je zelena v kuhinji – od kremne juhe z jabolkom do hrustljavih zeleninih palčk, pireja in osvežilnih solat. Ideje za okusne zimske jedi, ki jih pripravite preprosto in domače.
Špela Ankele18. 11. 2025 | 14:51
14:20
Novice  |  Slovenija
VESELI DECEMBER

Znano, kdo bo decembra nastopil v Ljubljani. Nad prestolnico petminutni ognjemet

Ljubljano bo v prazničnem času krasilo deset smrek in 50 kilometrov luči.
18. 11. 2025 | 14:20

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

To je sodelovanje, ki ga ni pričakoval nihče

Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Kako vplivajo na to, kaj boste jedli za kosilo

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ADVENTNI SEJMI

Slovenci množično v Zagreb

Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:56
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Novost za vse, ki iščete nove možnosti za investiranje

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki