Poslanci potrdili proračun za prihodnji dve leti: nova rekordna poraba

DZ je danes potrdil proračuna za leti 2026 in 2027, s katerima se bo državna poraba še povečala. Leta 2026 bo država porabila 17,7 milijarde evrov, leto pozneje pa že več kot 18 milijard. Vlada ob tem poudarja, da ob razvojnih prioritetah skrbi tudi za vzdržnost javnih financ, primanjkljaj pa ostaja pri 2,1 milijarde evrov na leto.

Odhodki za leto 2026 se zvišujejo za 3,2 odstotka, predvsem zaradi rasti stroškov dela, višjih transferjev v pokojninsko in zdravstveno blagajno ter sredstev za javne službe in energetiko. Vlada je medtem nekoliko znižala pričakovanja glede prihodkov, predvsem pri davku na dohodek pravnih oseb, dohodnini in DDV. Leta 2027 pričakuje 16 milijard prihodkov in 18,1 milijarde evrov izdatkov.

Finančni minister Klemen Boštjančič poudarja, da proračuna kljub primanjkljaju sledita dolgoročni javnofinančni vzdržnosti. Vlada kot ključna področja izpostavlja obrambo, varnost, znanost, stanovanjsko politiko in gospodarski razvoj. Pripravljajo se tudi obsežne sistemske reforme, od prenove plačnega sistema do pokojninske reforme in dolgotrajne oskrbe.

Opozicija je proračuna ostro kritizirala in ju označila za predraga in premalo reformna. Opozarjali so na visoko inflacijo, geopolitično negotovost ter rast javnega dolga. V SDS so opozorili, da vlada povečuje predvsem izdatke, investicije pa stagnirajo. Koalicija je očitke zavrnila in proračuna označila za razvojno usmerjena ter javnofinančno odgovorna.

V proračunskih dokumentih je podrobneje urejena tudi povprečnina za občine, davčne spremembe in višina letnega dodatka za upokojence. Povprečnina bo v obeh letih 835 evrov na prebivalca, davčne olajšave bodo leta 2026 usklajene s 75 odstotki rasti povprečne plače, letni dodatek za upokojence pa bo znašal od 160 do 470 evrov.