Poslancu NSi pisal »David«, ki pa ima problem: »Ne vedo niti, kako je ime moji ženi«

Poslanec NSi Aleksander Reberšek je na družbenem omrežju X opozoril na zapise, ki naj bi jih o njem širili lažni profili. Kot je zapisal, gre za profile z zelo malo sledilci, ki po njegovih besedah objavljajo neresnice tudi o njegovem zasebnem življenju. Dodaten razlog za dvom v verodostojnost objave je po njegovih besedah dejstvo, da njen avtor očitno ne pozna niti imena njegove žene. »Pri čemer očitno ne vedo niti, kako je ime moji ženi,« je dodal Reberšek. Ženi poslanca Aleksandra Reberška je ime Kristina, junija 2025 pa je sporočil, da sta s Kristino dobila sina Andraža.

Poslanec NSi trdi, da ne gre za osamljen primer. »To je samo eden od mnogih primerov zadnje čase,« je zapisal.

Prepričan, da je »nekomu na levi stopil na rep«

V zadnjih dneh je na omrežju X tudi sicer večkrat opozoril na lažne oziroma anonimne profile. V eni od objav je zapisal, da »lažni, plačljivi profili na X rastejo kot gobe po dežju«, in njihove upravljavce pozval, naj se predstavijo z imenom in priimkom.

Reberšek je bil v zadnjem obdobju precej dejaven predvsem pri razpravah o financiranju nevladnih organizacij in o predlogu sklada za zdravljenje otrok z redkimi boleznimi. Ob tem je objavljal tudi podatke o financiranju posameznih organizacij ter napovedoval, da zaradi kritik ne bo odnehal.

Tokrat je svojo objavo sklenil v ostrem tonu: »Očitno sem nekomu na levi stopil na rep. Vse vaše laži me delajo še močnejšega!«