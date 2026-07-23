Poslanec Boris Mijič podaril razvpito podjetje! Novi lastnik je Rok Snežič, glavna dejavnost pa reja kamel (VIDEO)

Poslanec Boris Mijič je podjetje Progros, katerega 100-odstotni lastnik je, podaril davčnemu svetovalcu Roku Snežiču, je prvi navajal portal 24 ur.

Do prenosa lastništva Progrosa prihaja, ko javnost razburja afera Mijič. Poslanec Boris Mijič je namreč kot lastnik podjetja svojim delavcem ostal dolžan več 10.000 evrov, Finančni upravi RS pa več kot 30.000 evrov neplačanih davkov in prispevkov. Delavce naj bi brez njihove vednosti s ponarejanjem podpisov odjavljal iz socialnih zavarovanj, zaradi česar naj bi bil tudi v policijskih postopkih. Eden najglasnejših kritikov Mijiča v tem času je bil prav Luka Mesec, ki ga je večkrat pozval k odstopu, Levica pa je zaradi njegovega ravnanja zahtevala tudi sklic nujne seje odbora DZ za gospodarstvo, delo in šport.

Snežič: »Sam sem dal pobudo za prenos«

»Odsvojitelj Boris Mijič brezplačno odsvoji celotni poslovni delež, ki ga ima v družbi Progros,«. To je izsek iz pogodbe, ki smo jo pridobili v uredništvu. Delež v skladu s pogodbo v celoti prevzame Rok Snežič, in sicer brezplačno. Kot nam je povedal Snežič, je bila pobuda za prenos podjetja Progros njegova.

Pogodba o brezplačnem prenosu Progrosa FOTO: S. N

Pogodba o brezplačnem prenosu Progrosa FOTO: S. N

Pogodba o brezplačnem prenosu Progrosa FOTO: S. N

Pogodba o brezplačnem prenosu Progrosa FOTO: S. N.

Rok Snežič. FOTO: Osebni Arhiv

Snežič in Mijič sta pogodbo overila pri notarju v ponedeljek, 20. julija, Snežič pa je po prevzemu, ki še ni vpisan v register, podjetje preimenoval v Klukec d. o. o. ter mu za glavno dejavnost določil rejo kamel.

Kot je namignil v izjavi za portal 24 ur, bo podjetje predano Luki Mescu.

Luka Mesec FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X Levice

Snežič je namreč v sodnem boju z Mescem izgubil dve tožbi, a ker Snežič nima denarja, da bi mu plačal za sodne stroške, sta sokoordinator Levice in njegov odvetnik podala izvršbo na Snežičevo podjetje Snežič d. o. o.

4 mesece za sanacijo podjetja Luka Mesec ima do novembra čas, da sanira podjetje, nam je dejal Snežič in se tako odzval na nedavno napoved, da bo Mesec kandidiral za ljubljanskega župana.

»Mesec se že nekaj mesecev hvali po Facebooku, kako ima na meni pravnomočno izvršbo in da bo pobral moje premoženje. Zdaj sem mu to omogočil,« nam je dejal Snežič.