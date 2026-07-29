Poslanec Breznik žaluje: »Počivaj v miru, dragi prijatelj«

Svojci, prijatelji in sokrajani se poslavljajo od Zlatka Lorenčiča, ki se je nenadoma poslovil star komaj 62 let. Med tistimi, ki bodo Zlatka močno pogrešali, je tudi poslanec Franc Breznik, ki je z Zlatkom preživljal brezskrbno mladost v Lenartu v Slovenskih goricah. »Težko je verjeti dragi Zlato, da si se poslovil. Ostajajo pa spomini na mladost, na iskreno prijateljstvo, na smeh in vse tiste trenutke, ki jih čas ne more izbrisati,« je ganljivo sporočilo prijatelju v spomin začel vidni član stranke SDS in nadaljeval: »Bil si človek z velikim srcem, mož, poln humorja, vedno pripravljen na dobro šalo in prijazno besedo. Kot gostinec, slikopleskar in tudi glasbenik, si s svojim delom puščal sledi, še bolj pa si jih puščal med ljudmi – s svojo dobro voljo, srčnostjo in iskrenostjo. Dragi Zlatko, hvaležen sem, da sem del mladosti preživel ob tebi. Tvoj smeh bo za vedno odmeval v naših spominih, tvoja dobrota pa bo ostala zapisana v srcih vseh, ki smo te poznali. Počivaj v miru, dragi prijatelj. Naj ti bo zemlja lahka. Nikoli ne boš pozabljen.«

Pod objavo so se vsuli izrazi sožalja družini pokojnega Zlatka, ki je imel v domačem Lenartu res veliko prijateljev, ki ga bodo neizmerno pogrešali. Ti in njegovi bližnji se bodo od Zlatka Lorenčiča poslovili jutri popoldan na pokopališču pri Lenartu v Slovenskih goricah.