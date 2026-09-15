Poslanec Mijić gradijo 320 kvadratov veliko hišo, nekdanjim delavcem pa grozi, da bodo ostali brez poplačila

Družina poslanca Resnice Borisa Mijiča v Bevkah pri Vrhniki gradi kar 320 kvadratnih metrov veliko stanovanjsko hišo, medtem ko nekdanji delavci njegovega podjetja Progros še vedno čakajo na neizplačane obveznosti. O novih podrobnostih zgodbe poroča portal Necenzurirano.

Gradnjo so po navedbah portala prijavili sredi junija. Še pred tem je bila parcela obremenjena s hipotekami, družina pa se je več let spopadala s finančnimi težavami. Nato je Mijičeva mati dobila novo posojilo v višini 35.000 evrov, stari dolg je bil poplačan, hipoteka izbrisana, kmalu zatem pa so prijavili začetek gradnje.

Necenzurirano pri tem izpostavlja tudi vlogo podjetja Progros. Po njihovih informacijah je podjetje, ki ga je obvladoval Boris Mijič, jamčilo za vračilo 35.000 evrov posojila njegove matere. Portal opozarja, da je bilo podjetje takrat že v hudih finančnih težavah in je imelo dolgove do delavcev, države ter dobaviteljev.

Najbolj bode v oči položaj nekdanjih zaposlenih. Po podatkih Necenzurirano ima Progros okoli 41.000 evrov dolga do zaposlenih, najmanj 30.000 evrov davčnega dolga, ob tem pa še več deset tisoč evrov obveznosti do dobaviteljev. Portal navaja, da podjetje nima premoženja, iz katerega bi lahko upnike poplačalo.

Nekdanji delavci so za parcelo v Bevkah vedeli že prej. Po navedbah portala naj bi se Mijič v zasebnih pogovorih večkrat pohvalil, da bo tam sam gradil hišo.

Medtem ko torej del nekdanjih zaposlenih še čaka na denar, se je na parceli začela gradnja velike stanovanjske hiše. Necenzurirano poroča še, da je Mijič vmes začel uporabljati tudi audi Q8, katerega osnovna različica stane okoli 60.000 evrov.