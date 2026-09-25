Poslanec NSi-ja s škarjami nad Luko Mesca: vsa Slovenija je gledala

Voditeljica Erika Žnidaršič je Luko Mesca soočila s trditvami Smodeja, ki je nedavno spremenil svoje prejšnje izjave o njunem poznanstvu in zatrdil, da je Mescа videl uživati kokain. Mesec je to zavrnil in poudaril, da se Smodejevih zabav ni udeleževal. »Nikoli nisem bil na kakršni koli zabavi, kamor bi me Smodej osebno povabil,« je dejal. Na vprašanje o uživanju drog s Smodejem je odgovoril: »Jaz droge z njim nisem jemal.« Spomnil je tudi, da je opravil toksikološko testiranje, katerega rezultat je bil negativen. Po javno objavljenem izvidu z dne 21. septembra je bil njegov urinski vzorec negativen na vseh deset testiranih skupin snovi, vključno s kokainom in njegovimi presnovki. Mesec je obenem Smodejeve aktualne navedbe označil za laži in jih povezal s svojo napovedano kandidaturo na ljubljanskih lokalnih volitvah. Smodej je sicer svoje trditve v javnosti predstavil drugače kot pred štirimi leti, ko je zanikal, da bi z Mescem skupaj užival prepovedane droge.

Reberšek potegnil škarje

V nadaljevanju je poslanec NSi Aleksander Reberšek Mesca pozval, naj namesto urinskega opravi test las. Mesec se je na predlog odzval z vprašanjem, ali naj se zaradi tega še sleče. Nato je Reberšek iz suknjiča potegnil škarje, namenjene odvzemu vzorca las. Mesec je potezo označil za žaljivo in vrečko s škarjami potisnil nazaj proti poslancu. Nenavaden prizor je tako postal eden najbolj opaznih trenutkov soočenja, ki je sicer potekalo okoli resnih očitkov o domnevnem uživanju kokaina. Pri tem je pomembno, da negativen urinski test sam po sebi ne more dokazati, da nekdo droge nikoli ni užival, saj pokaže stanje v času odvzema vzorca. Mesec je rezultate svojega testa javno objavil prav zaradi očitkov, ki jih je izrekel Smodej. Smodejeve trditve o Meščevem domnevnem uživanju kokaina ostajajo njegove navedbe, Mesec pa jih odločno zavrača.