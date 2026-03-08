Poslanec popenil: »Zahtevam, da odstranite albanščino! Sramota!!« Mu bo odgovor SB Celje zaprl usta?

Na družbenih omrežjih se je v zadnjih dneh hitro širi posnetek spletne strani otroškega oddelka Splošne bolnišnice Celje.

Po Ustavi Republike Slovenije (11. člen) je uradni jezik v Sloveniji slovenščina, ki se uporablja v vseh uradnih institucijah, vključno z občinami, zdravstvenimi domovi, sodišči in šolami. Na območjih, kjer živita italijanska in madžarska narodna manjšina, sta enakovredna uradna jezika še italijanščina in madžarščina.

Na njem so poleg navodil v slovenskem jeziku objavljena tudi navodila v albanskem jeziku, namenjena staršem otrok po določenih zdravstvenih posegih ali ob zdravstvenih težavah. Med navodili so na primer pojasnila za starše po operaciji zožitve kožice na spolovilu, po poškodbi glave ali po vročinskih krčih pri otrocih.

Poslanec NSi: Zahtevam, da odstranite albanščino! Sramota!!

Nad tem se zgraža tudi poslanec Nove Slovenije Aleksander Reberšek.

»Uradni jezik v Sloveniji je slovenski jezik! Tukaj govorimo in pišemo slovensko! Pišite na info@sb-celje.si Zahtevajte da to umaknejo! Nisem proti tujcem, sem pa proti tujim jezikom v moji domovini!!!!!!!!! Zahtevam da odstranite albanščino! Sramota!!«

Če starši ne razumejo navodil, lahko pride do napak pri zdravljenju ali oskrbi otroka doma. Zdravniki pogosto poudarjajo, da so jasna navodila po posegih ali ob zdravstvenih zapletih ključna za varnost otrok.

A vseeno, v Sloveniji je določeno, da je uradni jezik slovenski, zato del javnosti meni, da bi morale javne ustanove uporabljati izključno slovenščino.

SB Celje: Ne gre za osamljen primer, navodila za bolnike prevedena tudi v angleški, nemški, italijanski, madžarski in ruski jezik

Za pojasnila smo se obrnili na SB Celje. »Skladno z Zakonom o javni rabi slovenščine so vse informacije na spletni strani www.sb-celje.si objavljene v slovenskem jeziku. Del zagotavljanja kakovostne obravnave in zdravljenja je tudi jasno razumevanje postopka zdravljenja (za pacienta oz. njegovega skrbnika/starša), zato v Splošni bolnišnici Celje poleg možnosti tolmačenja na vseh oddelkih redno preverjamo potrebe po zagotavljanju jasnih in nedvoumnih navodil pacientom oz. njihovim skrbnikom/staršem. Na Otroškem oddelku se je tovrstna potreba izkazala na področju albanskega jezika, zato smo zavoljo lažje komunikacije ter krajšega čakanja na obravnavo drugih pacientov nekatera navodila prevedli tudi v ta jezik. Kot navedeno, ne gre za osamljen primer, kot je bil izpostavljen na Otroškem oddelku, temveč za stalno prakso v celotni bolnišnici, kjer se izkaže potreba po uporabi drugih tujih jezikov. Tako je na primer na Urološkem oddelku izvajanje robotske kirurgije predstavljeno tudi v ruskem in hrvaškem jeziku, v sklopu Urgentnega centra pa so navodila za bolnike z mavcem na roki prevedena v angleški, nemški, italijanski, madžarski in ruski jezik. Glede slednjih do danes pripomb v SB Celje nismo prejeli. Vsa navodila, informacije in nasveti so in vedno bodo objavljena v slovenščini, « so zapisali v odgovoru na naše vprašanje.