  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SB CELJE

Poslanec popenil: »Zahtevam, da odstranite albanščino! Sramota!!« Mu bo odgovor SB Celje zaprl usta?

Razburjenje zaradi navodila v albanskem jeziku, namenjena staršem otrok po določenih zdravstvenih posegih ali ob zdravstvenih težavah na spletni strani Splošne bolnišnice Celje.
Navodila staršem v slovenščini in albanščini. FOTO: Zaslonski Posnetek Sb Celje
Navodila staršem v slovenščini in albanščini. FOTO: Zaslonski Posnetek Sb Celje
Mitja Urbančič
 8. 3. 2026 | 11:23
3:34
A+A-

Na družbenih omrežjih se je v zadnjih dneh hitro širi posnetek spletne strani otroškega oddelka Splošne bolnišnice Celje.

Po Ustavi Republike Slovenije (11. člen) je uradni jezik v Sloveniji slovenščina, ki se uporablja v vseh uradnih institucijah, vključno z občinami, zdravstvenimi domovi, sodišči in šolami. Na območjih, kjer živita italijanska in madžarska narodna manjšina, sta enakovredna uradna jezika še italijanščina in madžarščina.

Na njem so poleg navodil v slovenskem jeziku objavljena tudi navodila v albanskem jeziku, namenjena staršem otrok po določenih zdravstvenih posegih ali ob zdravstvenih težavah. Med navodili so na primer pojasnila za starše po operaciji zožitve kožice na spolovilu, po poškodbi glave ali po vročinskih krčih pri otrocih.

Poslanec NSi: Zahtevam, da odstranite albanščino! Sramota!!

Nad tem se zgraža tudi poslanec Nove Slovenije Aleksander Reberšek. 

»Uradni jezik v Sloveniji je slovenski jezik! Tukaj govorimo in pišemo slovensko! Pišite na info@sb-celje.si Zahtevajte da to umaknejo! Nisem proti tujcem, sem pa proti tujim jezikom v moji domovini!!!!!!!!! Zahtevam da odstranite albanščino! Sramota!!«

image_alt
Prevod v albanščino dvignil prah: šola se brani, minister pa pravi, da zakon ni bil kršen

Če starši ne razumejo navodil, lahko pride do napak pri zdravljenju ali oskrbi otroka doma. Zdravniki pogosto poudarjajo, da so jasna navodila po posegih ali ob zdravstvenih zapletih ključna za varnost otrok.

image_alt
Janša ravnateljici, kjer so vabila na roditeljski sestanek poslali v albanščini: »To je noro« (VIDEO)

A vseeno, v Sloveniji je določeno, da je uradni jezik slovenski, zato del javnosti meni, da bi morale javne ustanove uporabljati izključno slovenščino.

image_alt
Bralec Gaj zgrožen zaradi albanščine v zdravstvenem domu: »Uradni jezik je slovenščina!« (FOTO)

SB Celje: Ne gre za osamljen primer, navodila za bolnike prevedena tudi v angleški, nemški, italijanski, madžarski in ruski jezik

Za pojasnila smo se obrnili na SB Celje. »Skladno z Zakonom o javni rabi slovenščine so vse informacije na spletni strani www.sb-celje.si objavljene v slovenskem jeziku. Del zagotavljanja kakovostne obravnave in zdravljenja je tudi jasno razumevanje postopka zdravljenja (za pacienta oz. njegovega skrbnika/starša), zato v Splošni bolnišnici Celje poleg možnosti tolmačenja na vseh oddelkih redno preverjamo potrebe po zagotavljanju jasnih in nedvoumnih navodil pacientom oz. njihovim skrbnikom/staršem. Na Otroškem oddelku se je tovrstna potreba izkazala na področju albanskega jezika, zato smo zavoljo lažje komunikacije ter krajšega čakanja na obravnavo drugih pacientov nekatera navodila prevedli tudi v ta jezik. Kot navedeno, ne gre za osamljen primer, kot je bil izpostavljen na Otroškem oddelku, temveč za stalno prakso v celotni bolnišnici, kjer se izkaže potreba po uporabi drugih tujih jezikov. Tako je na primer na Urološkem oddelku izvajanje robotske kirurgije predstavljeno tudi v ruskem in hrvaškem jeziku, v sklopu Urgentnega centra pa so navodila za bolnike z mavcem na roki prevedena v angleški, nemški, italijanski, madžarski in ruski jezik. Glede slednjih do danes pripomb v SB Celje nismo prejeli. Vsa navodila, informacije in nasveti so in vedno bodo objavljena v slovenščini, « so zapisali v odgovoru na naše vprašanje. 

Več iz teme

slovenščinaSlovenijabolnišnicezdravstvoslovenski jezikSplošna bolnišnica Celje
ZADNJE NOVICE
13:37
Bulvar  |  Domači trači
NA PLESIŠČU

Boštjan Romih z izbranko v črnem glamurju, a ene stvari nista razkrila

Po katerem plesišču sta se zavrtela?
8. 3. 2026 | 13:37
13:20
Novice  |  Nedeljske novice
DAN ŽENA

Po vojni se niso umaknile

Partizanke, kot sta Franja Bojc Bidovec in Pavla Jerina Lah, so gradile zdravstveni sistem.
Simona Fajfar8. 3. 2026 | 13:20
13:00
Bulvar  |  Suzy
POVSOD NAVDUŠUJE

Boban Marjanović: velikan v podalpski deželi (Suzy)

Kljub svoji mogočnosti je Srb znan po toplini in humorju.
8. 3. 2026 | 13:00
12:41
Bulvar  |  Domači trači
DAN ŽENA

Znane Slovenke ob 8. marcu: Danes praznujemo našo vztrajnost, pogum in neverjetno moč (FOTO)

Dan žena danes praznujejo v približno stotih državah po svetu.
8. 3. 2026 | 12:41
12:19
Novice  |  Svet
REFERENDUM

Švica danes odloča o tej pomembni pravici, ki smo jo mi že sprejeli

Na referendumu bodo podali mnenje o treh vprašanjih, a le enemu predlogu se obeta podpora.
8. 3. 2026 | 12:19
12:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
POLICIJA PROSI ZA POMOČ

Neznano kam je odšla Dragica (57), ste jo videli?

Visoka je okoli 170 centimetrov, ima krajše in temnejše lase, je normalne postave.
8. 3. 2026 | 12:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Stil
JADRAN

Tri destinacije, eno počitniško doživetje

Edinstven koncept na najbolj zaželenih destinacijah hrvaškega Jadrana za vse, ki iščejo več kot klasično hotelsko bivanje.
Promo Slovenske novice2. 3. 2026 | 18:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Stil
JADRAN

Tri destinacije, eno počitniško doživetje

Edinstven koncept na najbolj zaželenih destinacijah hrvaškega Jadrana za vse, ki iščejo več kot klasično hotelsko bivanje.
Promo Slovenske novice2. 3. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
PromoPhoto
Razno
VLAK

Slovenske železnice so lansko leto prepeljale 25 odstotkov več potnikov

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ste bolj za morje, kamp ali toplice v zelenju?

Idealna izbira ne glede na to, ali iščete miren mestni butični hotel, družinsko letovišče, obmorski kamp ob Jadranu ali toplice sredi zelenja v notranjosti celine.
2. 3. 2026 | 14:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIŠAVE

Vstopite v svet nišnih parfumov

Belodore je – za tiste, ki ga še ne poznajo – najbolj ambiciozna in najzanimivejša veriga nišnih parfumerij v Evropi: 17 butikov v sedmih državah, vsak skrbno zasnovan tako, da odraža najbolj iskane dišave, lokalno kulturo in diskretno estetiko luksuza.
2. 3. 2026 | 08:30
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HRVAŠKO ZAGORJE

Vrhunska celinska destinacija za nepozabne počitnice

To je ena najbolj zaželenih celinskih destinacij za goste, ki iščejo več kot le klasični oddih. Tukajšnja pokrajina ni zgolj kulisa.
2. 3. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAG

Sredozemlje v najbolj surovi obliki

Golo kamenje prekriva tanka plast soli, ki se na soncu lesketa kot drobni kristali. Ta nekoliko samosvoj otok najhitreje spoznate po zraku in vonjih, pa tudi okusih.
2. 3. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki