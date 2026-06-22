Poslanec Žavbi brutalno nad Kacina: »Politični konvertit prve klase. Dante ima za take posebno mesto v peklu«

Poročali smo že, da v Sloveniji spet vre zaradi proslave ob dnevu državnosti, saj je protokol RS v vabilu zapisal, da morajo imeti praporji ali zastave na vrhu droga grb Republike Slovenije. Zato se V ZZB NOB Slovenije in Društvu TIGR Primorske proslave ne bodo udeležili. Vodja državnih proslav Jelko Kacin pa je dejal, da »praporji so zelo zaželeni na tej slovesnosti. Verjamem, da se bo v teku današnjega dne razčistilo vse dvome, ki jih morda nekateri imajo, ker so preveč črkobralsko brali,«.

Jelko Kacin FOTO: Voranc Vogel

Žavbi: Mene na taki »proslavi« ne bo

Svoje je nato dodal še bivši predsednik vlade Robert Golob. Kot je povedal: »Izključiti prapor ZZB NOB z državne proslave ni le ideološka izbira, to je zgodovinski vandalizem«. Nato je bil še bolj oster poslanec Svobode Lenart Žavbi.

»Na proslavi, kjer ne bo praporjev Zzb Nob, ne bo slavljena zgodovina Slovenije. Proslava bo propagandno trobilo oblasti, kjer se bo pisala nova zgodovina. Mene na taki “proslavi” ne bo. Slovenska osamosvojitev je nastala na ramenih boja borcev Nob. Bila je zavestna odločitev celega naroda, ne pa projekt enega posameznika. Na sliki koordinator “proslave”. Politični konvertit prve klase. Dante ima za take posebno mesto v peklu«.

Ob tem je objavil fotografijo Jelka Kacina s titovko.