Poslanec Žavbi ob Kučanu in Jankoviću: »Srečen je človek ...«

Na Dražgošah se je ob spominu na dražgoško bitko znova zbrala množica ljudi. Osrednja spominska slovesnost je potekala pri spomeniku, zbrane pa je nagovoril predsednik vlade Robert Golob. Med udeleženci je bilo opaziti tudi številne vidne predstavnike levosredinskega in levega pola politike.

Na spominski slovesnosti v Dražgošah zbrala množica ljudi, ki jo je nagovoril predsednik vlade Robert Golob. Izpostavil je pomen dražgoške bitke in pomen zgodovinske enotnosti slovenskega naroda v boju za svobodo. FOTO: Mediaspeed.net

Po dogajanju je bilo mogoče sklepati, da so v Dražgoše prišli številni poslanci ter člani in simpatizerji strank Gibanje Svoboda, SD in Levica. Med izpostavljenimi obrazi so bili ministri Asta Vrečko, Matjaž Han in Alenka Bratušek, pa tudi Simon Maljevac, Borut Sajovic in Matej Arčon. Opazili smo še evropskega poslanca Matjaža Nemca, Miho Kordiša, Natašo Sukič in druge.

FOTO: Voranc Vogel

Dogodka se je tradicionalno udeležil tudi ljubljanski župan Zoran Janković, ki velja za podpornika vrednot partizanstva, prišla pa je tudi mestna svetnica in nekdanja predsednica ZZB NOB Slovenije Julijana Žibert. Dobro razpoložena je bila predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki je večino časa preživela ob svojem novem partnerju Boru Zuljanu. V neposredni bližini predsednika vlade je bil pogosto opazen tudi poslanec in namestnik vodje poslanske skupine Svoboda Lenart Žavbi.

Žavbi je pozneje na Facebooku objavil fotografijo z županom Jankovićem in nekdanjim predsednikom Milanom Kučanom ter zapisal: »Srečen je človek, ko ima take sogovornike in mentorje v življenju.«

FOTO: Voranc Vogel

Žavbi, ki je sicer najmlajši poslanec trenutnega sklica državnega zbora, je že nedavno županu in premierju namenil poklon. »Po oceni mnogih je najpomembnejši župan Ljubljane v zgodovini. Svoboda pa daje najpomembnejše državne projekte v Ljubljano, govorim o železniški postaji, prenovi Drame. Ljubljana je glavno mesto Slovenije in moramo ji dati posebno pozornost in hvala bogu, da se premier in župan dobro razumeta.«

Študiral je politologijo na Fakulteti za družbene vede in diplomiral, politično pot pa je začel v Levici, nato pa pred volitvami leta 2022 prestopil v Gibanje Svoboda.

FOTO: Voranc Vogel

