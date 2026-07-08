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Poslanec Žavbi omenjal vazelin, užalil Lobnika, oglasila se je predsednica republike (VIDEO)

Poslanec Svobode se je zagovorniku načela enakosti in javnosti že opravičil.
Miha Lobnik in Lenart Žavbi. FOTO: Leon Vidic/delo/Jože Suhadolnik/Delo UI 

Miha Lobnik in Lenart Žavbi. FOTO: Leon Vidic/delo/Jože Suhadolnik/Delo UI 

Opravičilo poslanca FOTO: Fb Lenart Žavbi

Opravičilo poslanca FOTO: Fb Lenart Žavbi

Miha Lobnik. FOTO: Jože Suhadolnik

Miha Lobnik. FOTO: Jože Suhadolnik

Lenart Žavbi. FOTO: Leon Vidic/delo

Lenart Žavbi. FOTO: Leon Vidic/delo

Miha Lobnik in Lenart Žavbi. FOTO: Leon Vidic/delo/Jože Suhadolnik/Delo UI 
Opravičilo poslanca FOTO: Fb Lenart Žavbi
Miha Lobnik. FOTO: Jože Suhadolnik
Lenart Žavbi. FOTO: Leon Vidic/delo
M. U.
 8. 7. 2026 | 18:08
 8. 7. 2026 | 19:54
5:34
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Besede poslanca Svobode Lenarta Žavbija na torkovi seji mandatno-volilne komisije so danes naletele na ostre obsodbe. Predsednica Nataša Pirc Musar jih je označila za homofobne, zagovornik načela enakosti Miha Lobnik pa za osebno žaljive.

Lenart Žavbi. FOTO: Leon Vidic/delo
Lenart Žavbi. FOTO: Leon Vidic/delo

Odziv Jelke Godec (SDS) 

Kdo je v tem primeru in v prejšnjem mandatu bully, so in bodo ocenili volilci. Opazka, ki jo je g. Žavbi izrekel, je v vsakem pogledu seksistična in homofobna in eklatantni primer nasilnega osebnega obračunavanja v javnem mediju. Ali kot priljubljeno na levi - zavržno dejanje. In to prihaja s strani tistih, ki se najraje razglašajo za tolerantne, ki menda branijo ženske in ki menda sprejemajo različnost.

Žavbi se je Lobniku in javnosti opravičil 

Na mandatno-volilni komisiji, ki je v torek obravnavala kandidaturo Barbare Zupančič za novo zagovornico načela enakosti, saj se sedanjemu zagovorniku Mihi Lobniku drugi petletni mandat izteče oktobra, se je razprava vrtela predvsem o smiselnosti te institucije. Pri tem je poslanec Žavbi pri govoru o financiranju institucije v prejšnjem mandatu dejal, da so dodaten denar »dali z vazelinom«. Izjava je danes predmet več javnih obsodb.

Opravičilo poslanca FOTO: Fb Lenart Žavbi
Opravičilo poslanca FOTO: Fb Lenart Žavbi

Tako se je danes na njegovo izvajanje odzval Lobnik, sicer nekdanji aktivist za pravice istospolnih, ki je izjavo vzel kot žaljivo do njega osebno. 

Žavbi je danes na družbenih omrežjih objavil javno opravičil zagovorniku in javnosti. Zapisal je, da njegova opazka »v svojem namenu ni želela na kakršenkoli način zatirati ali poniževati kakršnekoli družbene skupine«. »A namen besede ni pomemben, pomembna je posledica. In posledica je, da je bil posameznik in del javnosti ob tej opazki, prizadet,« je pristavil.

»To, da vas pri izreku opazke nisem imel v mislih, me ne odvezuje pripoznavanja širšega konteksta. Sploh v izrazito globalno naelektrenih razmerah je treba biti na tovrstne trenutke izjemno pozoren. Zato sprejmite moje naiskrenejše opravičilo,« je zapisal zagovorniku.

Miha Lobnik. FOTO: Jože Suhadolnik
Miha Lobnik. FOTO: Jože Suhadolnik

Odziv varuhinje človekovih pravic

Varuhinja človekovih pravic dr. Simona Drenik Bavdek se je odzvala na izjavo poslanca v Državnem zboru RS Lenarta Žavbija na torkovi seji mandatno-volilne komisije DZ.
»7. julij bo zapisan kot opomin, da je treba vrednote strpnosti, enakosti in spoštovanja človekovih pravic nenehno varovati in jih dosledno uresničevati v javnem prostoru. Izjave ali dejanja, ki spodbujajo nestrpnost in sovraštvo v družbi ali uporabljajo homofobne stereotipe so nesprejemljivi.
Ob tem opozarjam, da je institucija Varuha več let opozarjala, leta 2019 pa je dala tudi jasno priporočilo »vsem, ki sodelujejo v javnih razpravah, še posebej politikom, naj se v svojih izjavah in besedilih izogibajo spodbujanju neenakopravnosti, sovraštva ali nestrpnosti na podlagi katerekoli osebne okoliščine, ob morebitnih takšnih primerih pa naj se nanje nemudoma odzovejo in jih obsodijo.« Po tem je kolegij predsednika Državnega zbora junija 2020 z dvotretjinsko večino sprejel Etični kodeks za poslanke in poslance Državnega zbora Republike Slovenije. Varuh po sprejetju kodeksa ni videl več potrebe, da bi priporočilo ponavljal, a je v svojem letnem poročilu za leto 2020 hkrati opozoril, da bo ključno, kako se bo ta samoregulacijski mehanizem obnesel v praksi. Varuh je večkrat izpostavil, da je poslanski etični kodeks ključen prav pri odzivanju na posamezne primere sovražnega govora v politiki, vredne javne obsodbe.
Zato varuhinja od vodstva Državnega zbora RS pričakuje odločno ukrepanje, saj 10. člen omenjenega kodeksa določa, da predlog za presojo kršitve kodeksa v obravnavo kolegiju predloži predsednik Državnega zbora ali podpredsednik Državnega zbora, kolegij pa ugotovi kršitve in izreče sankcije, če izrek podpirajo vodje poslanskih skupin, katerih člani predstavljajo dve tretjini vseh poslancev v Državnem zboru.
Varuhinja pozdravlja javno opravičilo poslanca, vendar ob tem poudarja, da to ne nadomešča potrebe po jasnem odzivu Državnega zbora, skladno z etičnim kodeksom in odločnega odziva vseh poslanskih skupin, predvsem pa poslanske skupine Gibanje Svoboda, katere namestnik vodje je poslanec Lenart Žavbi. Etika javne besede glede homofobnega ali kateregakoli drugega izražanja, ki odraža nestrpnost, predsodke, zaničevanje ali sovraštvo na podlagi katerekoli osebne okoliščine, zahteva ničelno toleranco in ustrezno ukrepanje.«

»Obenem pa se želim opravičiti tudi celotni javnosti. Ne želim, da se mojo opazko pozabi. Želim, da se lahko iz nje vsi nekaj naučimo. Ne le jaz. Besede so tudi dejanja, besede bolijo in besede lahko povzročajo družbene neenakosti. Naj moje opravičilo vsaj za odtenek pripomore k zavedanju tega,« je še zapisal.

Nataša Pirc Musar: »Popolnoma neprimeren homofobni izpad«

Žavbijeve besede je kot »popolnoma neprimeren homofobni izpad, uperjen proti aktualnemu zagovorniku načela enakosti«, danes označila predsednica republike Nataša Pirc Musar. »Takšen govor je nesprejemljiv,« je opozorila v zapisu na družbenih omrežjih, v katerem je sicer obsodila tudi torkov Shod domoljubov.

 

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Nataša Pirc MusarhomofobijaopravičiloLenart ŽavbiMiha Lobnik
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