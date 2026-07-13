Kolegij predsednika DZ je danes po obravnavi kršitev etičnega kodeksa izrekel opomin poslancu Svobode Lenartu Žavbiju zaradi njegovih izjav o financiranju institucije Zagovornika načela enakosti. Sankcioniranje so podprli v vseh poslanskih skupinah, nekateri pa ob tem poudarjajo, da bi moral etični kodeks veljati tudi za vedenje poslancev izven DZ.

Dodaten denar »dali z vazelinom«

Na mandatno-volilni komisiji, ki je minuli teden obravnavala kandidaturo Barbare Zupančič za novo zagovornico načela enakosti, saj se sedanjemu zagovorniku Mihi Lobniku drugi petletni mandat izteče oktobra, se je namreč razprava vrtela predvsem o smiselnosti te institucije.

Izrek opomina z javno objavo je sicer sankcija, ki jo etični kodeks predvideva v primeru ugotovljenih hujših kršitev.

Pri tem je poslanec Žavbi pri govoru o financiranju institucije v prejšnjem mandatu dejal, da so dodaten denar »dali z vazelinom«. Izjava je naletela na več javnih obsodb, Lobnik, sicer nekdanji aktivist za pravice istospolnih, je izjavo vzel kot žaljivo do njega osebno.

Žavbi se je zatem javno opravičil, danes pa mu je sankcije izrekel tudi kolegij predsednika DZ. Poslancu je izrečen opomin, ki bo javno objavljen tudi na spletnih straneh DZ. Kot so ob tem pojasnili v DZ, je kolegij predsednika DZ skladno z določbami etičnega kodeksa predlog za presojo kršitve etičnega kodeks obravnaval na predlog podpredsednika DZ Danijela Krivca (SDS).

Kolegij je z glasovi vodij poslanskih skupin, katerih člani predstavljajo več kot dve tretjini vseh poslancev v državnem zboru, sklep sprejel, so po seji navedli v DZ. Informacija o izrečeni sankciji bo objavljena na spletnih straneh DZ, najpozneje v 24 urah po posredovanju sklepa poslancu.

Izrek opomina z javno objavo je sicer sankcija, ki jo kodeks predvideva v primeru ugotovljenih hujših kršitev.

To je prvi primer v zgodovini

Gre sicer za prvi primer, ko je bila poslancu zaradi kršitev etičnega kodeksa oz. njegovih ostrih besed izrečena sankcija na podlagi etičnega kodeksa poslancev. V preteklosti je sicer bilo že podanih več prijav, več že tudi v tem sklicu DZ, ki je mandat nastopil aprila.