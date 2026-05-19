PODKUPOVANJE IZBRANCEV LJUDSTVA?

Katja Kokot: »Na 3 poslance so nedovoljeno vplivali!« Asta Vrečko pa: »Naj konkretno pove, kdo in kdaj je ponujal podkupnine!«

Kdo naj bi nanje vplival, ni razkrila, ponudbe pa naj bi prihajale z levega političnega pola. Policiji zadev še niso prijavili.
Vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot. FOTO: Omrežje X
M. U.
 19. 5. 2026 | 15:51
 19. 5. 2026 | 16:00
3:39
A+A-

Vodja poslancev Resnice Katja Kokot je na predsednika DZ Zorana Stevanovića naslovila pobudo za zaščito integritete poslancev. Kot navaja, je prišlo do poskusov nedovoljenega vplivanja na strankine poslance. Kdo naj bi nanje vplival, ni razkrila, ponudbe pa naj bi prihajale z levega političnega pola. Policiji zadev še niso prijavili.

Kokot je v pobudi zapisala, da so jo strankini poslanci Nedeljko Todorović, Aleksander Štorek in Boris Mijič s pisnimi in podpisanimi izjavami obvestili o poskusih nedovoljenega vplivanja nanje. Ponujene naj bi jim bile premoženjske koristi v povezavi z njihovim odločanjem in parlamentarnim delovanjem. Kot je dejala v izjavi za medije, naj bi tem poslancem ponujali visoke podkupnine za prestop v drugo politično opcijo. Po njenih besedah naj bi šlo za sedemmestne številke.

»Po informacijah, s katerimi smo bili seznanjeni, so ponudbe prihajale tako od posameznih poslancev levega političnega pola, kot tudi od vodilnih oseb določenih gospodarskih družb, v katerih ima Republika Slovenija pomemben kapitalski delež,« je v dopisu zapisala. V izjavi za medije sicer ni želela razkriti, iz katere stranke ali gospodarske družbe naj bi prišle takšne ponudbe. Na vprašanje, ali so zadeve prijavili policiji, pa je Kokot pojasnila, da bodo ukrepali v skladu z navodili odvetniške družbe, ki pelje te postopke v njihovem imenu.

Stevanovič ne ve, kakšne zneske naj bi poslancem ponujali

Stevanović, sicer tudi predsednik stranke Resnica, je v izjavi za javnost dejal, da so, kot razume, njihovi poslanci zadevo zapisali in bodo o tem obvestili njega kot predsednika DZ. Nato se bodo odločali, kako naprej. Na vprašanje, zakaj ne razkrijejo, kdo je poskušal vplivati na poslance, je odgovoril, da ni prav, da bi operiral s tako občutljivimi podatki, dokler jih ne raziščejo in zares potrdijo.

Kdo naj bi vplival na poslance, Katja Kokot ni razkrila, ponudbe pa naj bi prihajale z levega političnega pola.

Po njegovih besedah je »jasno, da je šlo za področja bivše koalicije«, iz točno katere stranke pa da ne more povedati, glede na dejstvo, da verjetno ljudje, ki so ponujali določene usluge, niti »niso eksponirani deli teh strank«. Kakšne zneske naj bi poslancem ponujali, ne ve. Zadeve tudi zaenkrat še niso prijavili policiji, to bodo storili, ko bodo ugotovili, da gre res za elemente kaznivih dejanj, je dodal.

Asta Vrečko zahteva naj Katja Kotot konkretno pove, kdo in kdaj je ponujal podkupnine FOTO: Blaž Samec
Asta Vrečko: Naj konkretno pove, kdo in kdaj je ponujal podkupnine

Prvi odziv z leve je že tu. Koordinatorica Levice Asta Vrečko tako pravi: »Od vodje poslanske skupine Resnice pričakujem, da konkretno pove, kdo in kdaj je ponujal podkupnine ter tudi, da so jih takoj najavili ustreznim organom pregona. Problem imamo, če poslanci Državnega zbora ne vedo, ali je podkupovanje nezakonito in rabijo glede tega nasvet odvetnika. V nasprotnem primeru pa lahko to njihovo potezo razumem kot poskus zakritja dejstva, da so v Resnici prelomili svojo temeljno zavezo volivcem, da z Janšo ne bodo sodelovali, saj to javno objavljajo ravno na dan, ko so mu s podpisi omogočili kandidaturo za predsednika vlade. V zameno za to kupčijo pa so v Resnici dobili predsednika Državnega zbora.«

PODKUPOVANJE IZBRANCEV LJUDSTVA?

