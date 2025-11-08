Poslanka Levice: To ni umor, Aco je nerodno padel (VIDEO)

Slovenijo je konec oktobra pretresla smrt 48-letnega Aleša Šutarja, ki so ga do smrti pretepli pred novomeškim klubom, potem ko je prišel po svojega sina. Napada je osumljen pripadnik romske skupnosti.

Dogodek je pretresel javnost in politiko. Med drugim sta odstop podala zdaj že odhajajoča minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in ministrica za pravosodje Andreja Katič. Vlada pa je sprejela predlog t. i. Šutarjeva zakona, ki vsebuje nabor ukrepov za zagotavljanje varnosti. Zakon posega v kazensko, socialno in drugo zakonodajo.

Poslanka Levice Nataša Sukič pa očitno incident povsem drugače kot preostala Slovenija. »Ta nesrečni dogodek in tragična smrt, ki pa ni umor, kakor govorite, ampak uboj. Če nekoga udariš in ta nerodno pade, je to nenaklepni uboj in ne načrtni umor,« je dejala v državnem zboru.

Njene besede so naletele na različne odzive. »Da ne bo na koncu Aco kriv, ker je iz čistega sistemskega rasizma in anticiganizma po udarcu nalašč tako brezobzirno padel, da se je ubil?« je eden od uporabnikov družbenega omrežja X zapisal ob videu.