Poslanka opozicije udarila: Kmalu bomo Slovenci samo še kolesarili, ker ne bomo imeli za bencin (VIDEO)

Zadnje zvišanje reguliranih cen goriv v Sloveniji je začelo veljati 15. septembra 2026 in velja do vključno 21. septembra.

95-oktanski bencin: z 1,674 na 1,728 evra za liter, torej za 5,4 centa oziroma približno 3,2 odstotka. 50-litrski rezervoar po novem stane 86,40 evra, kar je 2,70 evra več kot prej. Dizel: z 1,939 na 1,991 evra za liter, torej za 5,2 centa oziroma približno 2,7 odstotka. Za 50 litrov je treba odšteti 99,55 evra, 2,60 evra več kot prej. Kurilno olje: z 1,544 na 1,602 evra za liter, kar je 5,8 centa več. Tisoč litrov stane 1602 evra oziroma 58 evrov več kot v prejšnjem obdobju.

To je bilo že drugo zaporedno tedensko zvišanje. Teden prej, 8. septembra, je bencin poskočil z 1,623 na 1,674 evra, dizel pa precej bolj izrazito, z 1,811 na 1,939 evra za liter.

Vlada Janeza Janše je sicer v četrtek spremenila način izračuna cen goriv. Ukrep začne veljati 22. septembra, po oceni pristojnih bo to samo pri dizlu prihodnjo rast cene ublažil za približno sedem centov na liter. To ne pomeni nujno pocenitve za sedem centov, ampak sedem centov nižjo ceno, kot bi bila brez ukrepa.

»Kmalu bo večina državljanov kolesarila, ker ne bomo imeli za bencin«

Pričakovano, v opoziciji nad ukrepi Janševe vlade niso navdušeni. Poslanka Nataša Sukič iz Levice se je obregnila ob njih z besedami: »Kmalu bo večina državljanov kolesarila, ker ne bomo imeli za bencin,«. Ob tem je kritizirala tudi namere vlade, ki v predlogu rebalansa proračuna za obrambo za leto 2026 predvideva več kot 1,7 milijarde evrov, kar je 296 milijonov evrov več v primerjavi s sprejetim proračunom za letošnje leto. Večino dodatnega denarja, to je skoraj 277 milijonov evrov, bodo namenili Generalštabu Slovenske vojske (SV).

»S 300 milijoni evrov bi lahko denimo sprejeli draginjski dodatek za vse prebivalce, ki jih je prizadela kriza zaradi visokih cen energentov oziroma jih bo še prizadela v kurilni sezoni.V prejšnjem mandatu smo za takšne ukrepe namenili 50 milijonov evrov. To pomeni, da bi lahko z dodatnimi 300 milijoni evrov najranljivejšim zagotovili kar šestkrat višji dodatek za blažitev draginje,« je dodala poslanke opozicije.