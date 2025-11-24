Po nedeljskem referendumu, na katerem so volivci zavrnili zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, okrajne volilne komisije danes štejejo še glasove, oddane po pošti v Sloveniji, ki pa izida referenduma ne morejo več spremeniti. In prav izid referenduma so nekateri težko sprejeli.

Po referendumu opozicija o izgubljenem mobilizacijskem potencialu koalicije, ta poraza ne priznava (STA) Po padcu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja na referendumu, se v politiki vrstijo ocene o posledicah izida za vladajoče. Opozicija je prepričana, da se je vladi že tretjič letos »zgodilo ljudstvo«, da gre za nezaupnico in je čas za odstop. Koalicija medtem meni, da ne gre za vladni poraz, ki bi vplival na prihajajoče volitve v DZ. V opoziciji, kjer so se že v nedeljo vrstili pozivi k odstopu vlade in premierja Roberta Goloba, so danes znova nanizali ocene, da so državljani vladajočim dali močno lekcijo, kar bi moralo prinesti politične posledice. V koaliciji pa izid referendumskega izrekanja volivcev interpretirajo drugače. Vztrajajo, da ne gre za poraz vladne koalicije in prst uperjajo v nasprotnike zakona, katerim očitajo nepošteno kampanjo in manipuliranje z informacijami o zakonu.

Tako je denimo poslanka Svobode Lena Grgurevič zapisala: »SDS (+oprode Nsi) + CERKEV + Zdravniska zbornica + KGZS + OZS... ni kaj, organiziral se je črnuhar dobro, to mu priznam. In menim, da je skrajni čas, da leva sredina odvrže plašč razumevanja in toleriranja. Ker, ko je prepozno....«.

Vsi se sprašujejo, koga je mislila s »črnuharjem«

Seveda je to sprožilo kopico odzivov, predvsem zgražanja. Novinar in voditelj Igor Pirkovič se tako sprašuje: »Gospa poslanka Svobode, na koga ste mislili ob zapisu "črnuhar"? /.../ Za kogarkoli je taka oznaka zavržna in ne sme ostati spregledana. Znotraj stranke imate druge vzvode, da obračunate z vodstvom.«

Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta in stranke Fokus pa dodaja: »Takšna komunikacija ni vredna funkcije poslanke Državnega zbora Republike Slovenije. Gre za poniževanje in zmerjanje ljudi. Volivci so kljub pritiskom in celo popolnoma zgrešenim javnomnenjskim raziskavam glasovali po svoji pameti. Zato na naslednjih volitvah še posebej premislite, komu boste zaupali svoj glas.«

Kako komentirajo zapis svoje poslanke smo povprašali Gibanje Svoboda, prav tako nas je zanimalo, če lahko pojasnijo, kdo je »črnuhar«, ki ga omenja poslanka Lena Grgurevič. Pojasnila objavimo, takoj, ko jih prejmemo.

Ista poslanka že v aferi "Ne spanje, ampak intenzivna kontemplacija"

Spomnimo, ni prvič, da se je poslanka Grgurevič znašla na naslovnicah medijev. Pred časom so fotoreporterji v javnost spravili fotografijo te poslanke, ko​ naj bi med sejo parlamenta omagala in kar zaspala. Takrat je fotografijo omenjene poslanke delil tudi bivši notranji minister Vinko Gorenak in se odkrito zgražal nad njenim početjem: »Dolga leta sem bil poslanec DZ in nikoli si nisem privoščil takega počitka na račun davkoplačevalcev. To je nedopustno, nesramno in nespoštljivo do volilcev.« Na naše vprašanje, kako je mogoče, da si poslanka kar sredi seje DZ-ja privošči krepčilni spanec, so nam takrat iz Svobode odgovorili: »To ni dremež, to je zen stanje odgovorne politike. Poslanka Lena Grgurevič ni spala, temveč je bila v fazi intenzivne kontemplacije. Ko iščeš rešitve za prihodnost države, moraš včasih tudi zapreti oči, da vidiš širšo sliko.« Preberite celotno zgodbo.