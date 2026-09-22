Poslanka Svobode Nataša Avšič Bogovič ostaja podpredsednica DZ. Predlog za razrešitev, ki so ga vložili v SDS, NSi in Resnici, je namreč na tajnem glasovanju na današnji seji DZ podprlo 45 poslancev, proti je glasovalo 37 poslancev, dve glasovnici sta bili neveljavni. Za razrešitev bi morala za predlog glasovati večina vseh, torej 46 poslancev. Predlagatelji razrešitve imajo skupaj 42 glasov, skupaj s koalicijskimi Demokrati pa 48.

Poslanci SDS, NSi in Resnice so predlog za razrešitev podpredsednice DZ iz vrst največje opozicijske stranke Svoboda vložili septembra. Avšič Bogovič so med drugim očitali, da ene od izrednih sej DZ ni vodila skladno s poslovnikom in ustavnimi načeli, ki urejajo položaj poslancev. Predlagatelji so tudi danes podpredsednici DZ očitali pristranskost. Izpostavili so, da je poslancem pri vodenju sej posegala v besedo in omejevala postopkovne predloge.

Nataša Avšič Bogovič je očitke iz predloga znova zavrnila. Poudarila je, da nima problema s standardom nevtralnosti predsedujočega, ravno nasprotno. Je pa treba po njenih besedah spoštovati razliko med političnim nestrinjanjem in dejansko kršitvijo pravil. Opozicija se je v predstavitvah stališč poslanskih skupin podpredsednici DZ postavila v bran. Koalicijski Demokrati stališča sicer niso predstavili.

Državni zbor ima skladno s poslovnikom DZ največ tri podpredsednike, od tega enega iz največje opozicijske poslanske skupine. Podpredsedniki pomagajo predsedniku DZ pri njegovem delu in opravljajo v dogovoru z njim posamezne zadeve z njegovega delovnega področja. Svojo funkcijo opravljajo do prve seje novoizvoljenega DZ.