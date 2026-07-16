Tamara Vonta svari pred potezami Janševe vlade: »Kdor ni pravih barv, bo letel«

Kadrovanje vlade Janeza Janše, kot kaže, dviguje nekaj prahu. Poslanka Gibanja Svoboda Tamara Vonta je v videoposnetku, ki ga je stranka objavila na družbenih omrežjih, ostro nastopila proti političnim menjavam na čelu upravnih enot ter državljane pozvala, naj ne gledajo stran, saj gre za odločitve, ki neposredno vplivajo na njihova življenja.

Vonta v videoposnetku razlaga ozadje in nevarnosti, ki jih prinaša kadrovanje trenutne vlade, s poudarkom na menjavah načelnikov upravnih enot. Kot opozarja, je vlada odstavila že sedem načelnikov, kar pa je po njenem mnenju šele začetek. Posebno kritična je do pojasnila pristojnega ministra Matoza, ki je na vprašanje o razlogih za menjave odgovoril, da to počne »na podlagi svojih osebnih spoznanj«. Vonta to prevaja v vsem razumljiv jezik: »Povedano po domače: kdor ni pravih barv, bo letel. Ne zanima jih strokovnost, potrebe državljanov in lokalnega okolja; le fotelji za zveste strankarske aparatčike.«

Boste ostali brez gradbenega dovoljenja?

Opozorilo poslanke pa gre še korak dlje. Državljane sprašuje, ali jih ta tematika res ne zanima, in menijo, da se jih ne tiče. Izpostavlja namreč, da so upravne enote najbolj neposreden stik med državo in ljudmi, saj se tam sprejemajo za nas življenjsko pomembne odločitve. Če se politične čistke nadaljujejo, bi to po njenem mnenju lahko občutil vsak posameznik na lastni koži: »Morda se znajdete med tistimi, ki ne bodo dobili papirjev, če boste kaj grdega rekli ali pisali zoper oblast. Pa denimo gradbenega dovoljenja.« Ob koncu poudarja, da je ključno, da so na vodilnih položajih strokovni ljudje in ne »strankarski pajaci«, ter zaključuje s pozivom javnosti: »Torej: ne glejte stran, tudi za vas gre.«

Odzivi javnosti: »Vsi ste isti«

Objava videoposnetka je pod spletno objavo sprožila plaz komentarjev in burno razpravo. Medtem ko nekateri uporabniki delijo skrbi poslanke in situacijo primerjajo z radikalnimi političnimi premiki Donalda Trumpa, večina komentatorjev Svobodi očita dvoličnost in opozarja, da so med svojim mandatom ravnali popolnoma enako.

Nekateri komentatorji v kadrovanju vidijo resno grožnjo demokraciji: »Groza, dejansko kopirajo Trumpa, fentali bodo celo državo, diktatura v nastajanju,« je zapisal nekdo. Velik del javnosti pa opozarja, da gre za ustaljeno prakso vsake vlade in da kritike s strani Svobode zvenijo neprepričljivo: »Ja ljuba Tamara........ Kaj ste pa vi drugače delali? Ste pa ja vsi isti pri tem,« pravi eden od komentatorjev, drugi pa spominja: »Ravno vse to ste naredili pred 4 leti, ko ste nastopili vlado.« Nekaterim se zdi to običajna poteza: »Vsak, ki pride v vlado, si bo nastavil ljudi, za katere misli, da so sposobni in jim zaupa.«

Spet drugi pa poudarjajo zakonske okvire in dodajajo, da ima minister v prvem mesecu zakonsko podlago za zamenjavo vodstva, ter mirijo, da je Matoz zamenjal le 7 od 52 šefov upravnih enot, kar pomeni, da jih 45 ostaja na svojih položajih.