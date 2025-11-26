Poslanki Leni, ki je razburila s »črnuharjem« pojejo: »Nas bo vzela Marija in ne evtanazija« (VIDEO)

Poročali smo že, da je poslanka Svobode Lena Grgurevič dvignila veliko prahu z objavo po nedeljskem referendumu, ko je omenjala »črnuharja«, ki da se je dobro organiziral. Sledili so komentarji in takšni in drugačni odzivi, šef SDS Janez Janša se je ob poslankine besede obregnil s komentarjem: »Strpna, vključujoča, socialna, liberalna poslanka Golobove koalicije,«.
No, podmladek njegove stranke pa je poslanki koalicije kar zapel ob spremljavi harmonike.
Je angel Gospodov
Je angel Gospodov oznanil Mariji
in ona spočela od Svetega Duha.
»Češčena si, Marija!« je angelski glas,
bo zadnja ura bila, Marija, prid’ po nas!
Marija je rekla: »Glej, Božja sem dekla,
naj se mi zgodi, kakor angel veli.«
»Češčena si, Marija!« je angelski glas,
bo zadnja ura bila, Marija, prid’ po nas!
In sveta Beseda je človek postala,
med nam’ prebivala, je Jezus ji ime.
»Češčena si, Marija!« je angelski glas,
bo zadnja ura bila, Marija, prid’ po nas!
Poglejmo še v vice na verne dušice,
usmili se, Jezus, jih reši iz vic.
»Češčena si, Marija!« je angelski glas,
bo zadnja ura bila, Marija, prid’ po nas!
Čast bodi Očetu in Sinu, Svet’mu Duhu,
kakor je b’lo v začetku, tako na vekomaj.
»Češčena si, Marija!« je angelski glas,
bo zadnja ura bila, Marija, prid’ po nas!
*Avtor besedila: Ljudska, priredil Franc Kimovec
Avtor glasbe: Ljudska, harmoniziral Franc Kimovec
Tako so objavili posnetek, kjer prepevajo ljudsko pesem Je angel Gospodov s pripisom: »Za našo podpornico Leno Grgurevič. Nas bo vzela Marija in ne evtanazija.«