Poslanki Leni, ki je razburila s »črnuharjem« pojejo: »Nas bo vzela Marija in ne evtanazija« (VIDEO)

Je angel Gospodov oznanil Mariji

in ona spočela od Svetega Duha.

»Češčena si, Marija!« je angelski glas,

bo zadnja ura bila, Marija, prid’ po nas!

Marija je rekla: »Glej, Božja sem dekla,

naj se mi zgodi, kakor angel veli.«

»Češčena si, Marija!« je angelski glas,

bo zadnja ura bila, Marija, prid’ po nas!

In sveta Beseda je človek postala,

med nam’ prebivala, je Jezus ji ime.

»Češčena si, Marija!« je angelski glas,

bo zadnja ura bila, Marija, prid’ po nas!

Poglejmo še v vice na verne dušice,

usmili se, Jezus, jih reši iz vic.

»Češčena si, Marija!« je angelski glas,

bo zadnja ura bila, Marija, prid’ po nas!

Čast bodi Očetu in Sinu, Svet’mu Duhu,

kakor je b’lo v začetku, tako na vekomaj.

»Češčena si, Marija!« je angelski glas,

bo zadnja ura bila, Marija, prid’ po nas!

*Avtor besedila: Ljudska, priredil Franc Kimovec

Avtor glasbe: Ljudska, harmoniziral Franc Kimovec