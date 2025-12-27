Poslavlja se priljubljeni slovenski podkast

Eden vidnejših slovenskih podkastov, Fejmiči, se po petih letih ustvarjanja poslavlja. Voditelja Žan Papič in Gašper Bergant sta konec projekta napovedala na Instagram profilu, kjer sta v svojem značilnem slogu zapisala, da je dokončno konec: »Fejmičev je konec. Finito. The end.« V objavi sta se poslovila brez sentimentalnosti in z jasno hvaležnostjo. Zahvalila sta se produkcijski ekipi »za živce«, kreativnemu partnerju za večni »kul je«, gostom za »globoke pogovore« in celo konkurenci, ki sta jo nagovorila s hudomušno samoironijo: »Brez vas bi mislila, da nisva niti za bron.« Ključna zahvala pa je bila namenjena občinstvu.

Podkast Fejmiči je v letih delovanja izoblikoval jasen in prepoznaven avtorski izraz, kombinacijo neposrednega dialoga, razorožujočega humorja in pogovorov, ki so spretno nihali med lahkotnostjo in družbeno refleksijo. Zdaj se s slovenske podkast scene umika projekt, ki je pomembno soustvarjal domači avdio-medijski utrip in postal glas generacije, vajene iskrenosti, ironije in radovednosti.