Poslavljajo se od Antona. Znani duhovnik umrl v 87. letu starosti, to službo opravljal skoraj 62 let

Umrl je duhovnik Anton Markelj, kanonik Stolnega kapitlja v Ljubljani, navajata Družina in Radio Ognjišče.

Rojen je bil 16. aprila 1939 v Bohinjski Češnjici, župnija Srednja vas v Bohinju, mašniško posvečenje je prejel 29. junija 1964 v Ljubljani. Pastoralno je deloval v župnijah Jesenice, Ljubljana - Polje, Pirniče, Preska, Stari trg pri Ložu in Babno Polje ter opravljal druge pomembne službe, med drugim je bil nadškofijski tajnik, arhidiakon, sodnik Metropolitanskega cerkvenega sodišča in generalni vikar.

Duhovniško službo je opravljal skoraj 62 let.

Z ljubljanske nadškofije so sporočili, da bo pokojni od 9. ure dalje ležal v župnijski cerkvi v Starem trgu pri Ložu, kjer bo ob 14.00 pogrebna sveta maša in po njej pogreb na pokopališču v Babnem Polju.