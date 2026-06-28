Poslavljajo se od priljubljenega veterinarja Mirana: »Sedaj spočijte svoje trudne oči, zlato srce ...«

Na Facebook strani Janja z Društvom PPZŽ (Društvo Pomagamo preživeti zavrženim živalim) so sporočili tragično vest. Poslovil se je priljubljeni veterinar Miran Zorin, ki je s predanostjo pomagal pomoči potrebnim živalim. Njegova smrt se je dotaknila mnogih. Številni so na omenjeni strani svojcem izrekli sožalje, o njem pa povedali, da gre za človeka z velikim srcem.

Na omenjeni Facebook strani so ob njegovem slovesu objavili ganljiv zapis, ki kaže na to, kako velik človek je bil. »Spomin mi uhaja v leta, ko je kot zaposlen na Ptujski veterini sanjal o svoji lastni veterinarski ambulanti. Željo si je z mnogo odrekanja izpolnil in v letu in pol je s ponosom odprl zasebno veterinarsko ambulanto ob svoji hiši. Ponosen nase in svojo družino, ki mu je ves čas bila velika opora, je pričel sprejemati stranke, katere so poznale njegovo predano skrb in znanje pomagati bolnim živalcam. Nikoli mu ni bil problem odpreti vrat ambulante, tudi sredi noči ali ob vikendu, prazniku, če je le bil doma,« je zapisano v objavi.

Velikokrat je doniral

Miran je bil v veliko pomoč društvu PPZŽ, ki prav tako opravlja srčno in dobro delo za živali. »Nikoli ni vprašal, kdaj bomo plačali obravnavo "pacienta", saj mu je bila prioriteta, da žival čim prej dobi pomoč. Za društvene varovance in brezdomčke je velikokrat doniral hrano, tabletke proti parazitom in velikokrat katero zdravilo ni dodal na račun,« piše v nadaljevanju. Ob koncu so se mu še zahvalili za vse, kar je nudil njihovim varovancem in za vsak hiter odziv, ko so ga potrebovali. »Sedaj spočijte svoje trudne oči, zlato srce in mirno počivajte v svoji rodni grudi. In večna lučka naj vam sveti,« je še zapisano.