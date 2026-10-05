Poslavljajo se od priljubljenega župnika Vinka, zvesto in predano je služil več kot 30 let (FOTO)

V župniji Presvete Trojice na Preloki ob Kolpi žalujejo za priljubljenim župnikom Vinkom Guno, ki je župniji Preloka »zvesto in predano« služil kar tri desetletja. »Z žalostjo, a v krščanskem upanju, sporočamo, da je na praznik svetih angelov varuhov, 2. oktobra 2026, Gospod k sebi poklical našega dolgoletnega župnika Vinka Guno. Več kot tri desetletja je zvesto in predano služil župniji Preloka. Hvaležni smo za njegovo duhovniško služenje, molitev, bližino in vse dobro, ki ga je podaril naši župniji,« so zapisali v objavi na družabnem omrežju in dodali še fotografijo Vinka Gune med maševanjem.

Vinko Guna bi sicer 21. novembra dopolnil 79 let. Rodil se je kot četrti od skupno osmih otrok in že kmalu je slišal Gospodov klic ter se v srednjo šolo vpisal v semenišče v Vipavi. Po končani srednji šoli je odšel v Ljubljano na teološko fakulteto, imel pa je to nesrečo, da v tistih časih oblast te fakultete ni priznavala, zato Guna ni imel statusa študenta in je moral sredi študija na služenje vojaškega roka. V življenju je služboval po različnih delih Slovenije, dokler ni leta 1990 prišel v Adlešiče ter dobil v upravljanje faro Preloka, kjer je ostal do zadnjega dne.