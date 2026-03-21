NAJ PIRHI SLOVENSKIH NOVIC

Pošljite nam najlepši pirh in dobili boste darilni bon

Nagradni natečaj Naj pirhi Slovenskih novic pripravljamo že tridesetič. Za izdelavo najlepšega pirha imamo časa še do ponedeljka, 30. marca.
V ponedeljek, 30. marca, lahko svoj najlepši pirh prinesemo tudi osebno. FOTO: Dejan Javornik
L. K.
 21. 3. 2026 | 07:51
Prvega se resnično nikoli ne pozabi ... Govorimo namreč o prvem razpisu Slovenskih novic, ki so v predvelikonočnem času leta 1993 iskale premierno najlepše tradicionalne in novodobne pirhe. Tedaj je prišlo na uredništvo kar 400 pirhov. Posebna komisija, v kateri sta bila tudi etnolog dr. Janez Bogataj in igralka Štefanija Drolčeva, pa je naposled odločila, da je v prvi kategoriji zmagala Milena Starešinič iz Adlešičev v Beli krajini, v drugi pa Franc Grom z Vrhnike, ki sta za svoje pisanice dobila zlato in srebrno jajce, darilo Zlatarne Celje.

Poslani izdelki so že na uvodnem natečaju pokazali na veliko iznajdljivost, spretnost in fantazijo Slovencev, ki v resnici niso nikoli pozabili stare tradicije barvanja velikonočnih jajc.

Tradicija da osnovo

Letos prirejamo že 30. izvedbo nagradnega natečaja za naj pirh Slovenskih novic. Gre za etnološko in velikonočno obarvano akcijo, ki ima najdaljšo tradicijo na Slovenskem. Prav poseben pridih dajeta tej tradiciji tudi Zlatarna Celje in Janez Bogataj, ki sta zraven že od vsega začetka. Tudi letos bosta. Prva bo najboljše nagradila z darilnim bonom, drugi bo na čelu komisije, ki bo ocenjevala vse tiste, ki boste svoje navdahnjene izdelke skupaj z izpolnjeno prijavnico, ki jo boste našli v Slovenskih novicah, poslali najpozneje do ponedeljka, 30. marca, na naslov: Delo mediji, d. o. o, Likozarjeva 1, 1000 Ljubljana, s pripisom Pirhi. Tudi osebno jih lahko oddate, a le v ponedeljek, 30. marca, ko bomo vaše pirhe sprejemali v tajništvu Slovenskih novic med 10. in 14. uro. Tedaj s seboj obvezno prinesite tudi izpolnjeno prijavnico.

Franc Grom je bil zmagovalec prvega natečaja. Njegov vrhniški pirh krasi številne ugledne domove in ustanove po svetu. FOTO: Afp
Franc Grom je bil zmagovalec prvega natečaja. Njegov vrhniški pirh krasi številne ugledne domove in ustanove po svetu. FOTO: Afp

Kdo ve, morda pa smo najlepši pirh medtem že dobili v naše uredništvo. Mogoče še ne. Morda čakamo prav na vašega, spoštovane bralke in bralci. Časa za sodelovanje na jubilejnem natečaju Slovenskih novic za najlepši pirh je namreč še dovolj, ne pa tudi na pretek. Zatorej vzemimo v roke barve, vosek, rastline, slamo, semena, volno, oblance, blago, peresa in strgala ter ustvarimo takšen pirh, ki bi ga, kot so to počeli že nekoč, podarili najljubši osebi.

Strokovna žirija pod vodstvom etnologa Bogataja bo ocenila pirhe v treh kategorijah: v tradicionalni (kjer so pirhi samo iz kokošjih, račjih in gosjih jajc) ter v moderni in otroški kategoriji, kjer so dovoljeni vsi mogoči materiali.

Konkurenca bo gotovo tudi letos pisana, kakor je raznolika tudi naša dežela. Ne nazadnje smo si različni tudi v izdelovanju pirhov ... Za daleč sloveče belokranjske pisanice so značilni, denimo, geometrični in stilizirani liki, trikotniki, krogi, srca, križi in krščanski simboli, Kristusov in Marijin monogram, malteški križ, na primorskih in gorenjskih pirhih prevladujejo naravni motivi, rastline in živali, denimo, detelja, marjetica, ptice. Na jajca so marsikod tudi pisali: v Beli krajini, Prekmurju, na Goriškem in Notranjskem s pisalko in voskom, na Štajerskem, predvsem v Halozah, na Gorenjskem in ljubljanski okolici z navadnim peresom in oljem, na Dolenjskem, Pohorju, Notranjskem so ornamente praskali z nožičem ...

Tradicija nam daje osnovo. Vse ostalo je stvar naše domišljije in spretnosti.

Več iz teme

pirhivelika nočjajcanatečaj
ZADNJE NOVICE
10:13
Novice  |  Slovenija
ODKRITJE AMERIŠKEGA URADA

Ameriške sankcije za Slovenijo! Podjetje, registrirano v Celju, povezujejo s Hezbolahom

Lastnik podjetja Calllync Telekomunikacijske Storitve d.o.o., ki ima sedež v Celju, je Hašem Baha Adin z registriranim naslovom v Bejrutu.
21. 3. 2026 | 10:13
10:00
Lifestyle  |  Polet
ZAKAJ PA NE

8 najbolj zdravih tort, v katerih lahko uživate brez slabe vesti

Spoznajte 8 bolj zdravih tort, od angelske do bananine z ovsenimi kosmiči. Manj sladkorja, manj maščob, več okusa.
Miroslav Cvjetičanin21. 3. 2026 | 10:00
09:37
Novice  |  Kronika  |  Doma
NA ŠTAJERSKEM

Zagorel telefonski polnilec, občan pristal v bolnišnici

Požar so pogasili gasilci prostovoljnih gasilskih društev Jarenina, Jakobski dol, Pernica in Pesnica.
21. 3. 2026 | 09:37
09:14
Bulvar  |  Tuji trači
SLOVO

Umrl je zvezdnik kultne serije, star je bil komaj 54 let

Nicholas Brendon je zaslovel z vlogo Xanderja Harrisa v priljubljeni seriji Buffy, izganjalka vampirjev.
21. 3. 2026 | 09:14
09:00
Bulvar  |  Suzy
GLASBENA SCENA

Helena Blagne in MRFY: Ob njih se je pomladila (Suzy)

Tudi oni so navdušeni nad njo.
21. 3. 2026 | 09:00
08:50
Lifestyle  |  Izlet
IZLET

Izlet v Hrastovlje je izlet v umetnostno zgodovino (FOTO)

Hrastovlje je slikovita vasica v notranjosti slovenske Istre.
21. 3. 2026 | 08:50

IZBRANO ZA VAS
PremiumPromo
Razno
STROŠKI

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZOBOZDRAVSTVO PRIHODNOSTI

»Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 16:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AUTOCART

Sodobno zdravljenje poškodb z lastnim tkivom pacienta

Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
16. 3. 2026 | 08:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
MODNI TRENDI

Dilema sezone: kako izbrati športna oblačila?

Današnji tempo življenja nas ves čas spodbuja h gibanju – enkrat na sprehod v naravo, drugič na kavo v mesto ali na trening.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 09:35
Logo
IZBRANO ZA VAS
PremiumPromo
Razno
STROŠKI

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZOBOZDRAVSTVO PRIHODNOSTI

»Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 16:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AUTOCART

Sodobno zdravljenje poškodb z lastnim tkivom pacienta

Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
16. 3. 2026 | 08:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
MODNI TRENDI

Dilema sezone: kako izbrati športna oblačila?

Današnji tempo življenja nas ves čas spodbuja h gibanju – enkrat na sprehod v naravo, drugič na kavo v mesto ali na trening.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 09:35
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
RAZISKAVA

Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

Pedagoški inštitut v Ljubljani vabi k sodelovanju v znanstveni raziskavi, ki proučuje razlike v delovanju možganov pri branju s papirja in z zaslona.
Promo Delo18. 3. 2026 | 13:17
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLOVANJE

Kje beležijo najvišjo enakost med spoloma tudi pri plačilu?

Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
19. 3. 2026 | 11:13
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZVIN GLEŽNJA

Zakaj se pogosta športna poškodba velikokrat ponovi?

Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
17. 3. 2026 | 08:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
AKTIVNI CENIK

Nov cenik omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike

Nov Aktivni cenik za dom gospodinjstvom v nizki sezoni omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike v primerjavi s ceno v višji tarifi pri Rednem ceniku.
17. 3. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Lep, miren in pametno zasnovan dom za sodobno življenje

Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
Promo Slovenske novice19. 3. 2026 | 15:34
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Kar danes propada, bi jutri lahko reševalo bivanje v Sloveniji

Serija podkastov Prenovimo pogled na bivanje odpira vprašanje, kako lahko stare hiše postanejo sodobni in energetsko učinkoviti domovi.
Promo Slovenske novice16. 3. 2026 | 09:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 14:07
Promo
Razno
TOPLOTNE ČRPALKE

Serviser opozarja: nekatere napake lahko podvojijo porabo

Toplotne črpalke so v zadnjih letih postale ena najpogostejših rešitev za ogrevanje slovenskih domov.
17. 3. 2026 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ko pomlad spet vzpostavi notranje ravnovesje

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 08:59
Promo
Novice  |  Slovenija
TRGOVINE

Slovenska ponudba ostaja na prodajnih policah

Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
Promo Slovenske novice17. 3. 2026 | 08:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
MASAŽA

Športna masaža: kaj se dogaja v mišicah po obremenitvi

Po telesni dejavnosti se v mišicah sprožijo številni fiziološki procesi – od povečane prekrvitve do drobnih sprememb v mišičnih vlaknih.
17. 3. 2026 | 12:21
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Prijava škode v nedeljo zvečer?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
20. 3. 2026 | 10:13
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
19. 3. 2026 | 13:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zoran Đukić: »Nakup stanovanja v tej soseski je enakovreden nakupu zlata« (video)

Na voljo je omejena ponudba zadnjih prostih enot v soseski Pod hribom, kar kupcem prinaša redko priložnost za nakup povsem novega stanovanja na eni najbolj zaželenih ljubljanskih lokacij, ob vznožju Rožnika, tik ob Koseškem bajerju in z odličnimi povezavami do centra in avtoceste.
18. 3. 2026 | 15:32
