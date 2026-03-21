Pošljite nam najlepši pirh in dobili boste darilni bon

Prvega se resnično nikoli ne pozabi ... Govorimo namreč o prvem razpisu Slovenskih novic, ki so v predvelikonočnem času leta 1993 iskale premierno najlepše tradicionalne in novodobne pirhe. Tedaj je prišlo na uredništvo kar 400 pirhov. Posebna komisija, v kateri sta bila tudi etnolog dr. Janez Bogataj in igralka Štefanija Drolčeva, pa je naposled odločila, da je v prvi kategoriji zmagala Milena Starešinič iz Adlešičev v Beli krajini, v drugi pa Franc Grom z Vrhnike, ki sta za svoje pisanice dobila zlato in srebrno jajce, darilo Zlatarne Celje.

Poslani izdelki so že na uvodnem natečaju pokazali na veliko iznajdljivost, spretnost in fantazijo Slovencev, ki v resnici niso nikoli pozabili stare tradicije barvanja velikonočnih jajc.

Tradicija da osnovo

Letos prirejamo že 30. izvedbo nagradnega natečaja za naj pirh Slovenskih novic. Gre za etnološko in velikonočno obarvano akcijo, ki ima najdaljšo tradicijo na Slovenskem. Prav poseben pridih dajeta tej tradiciji tudi Zlatarna Celje in Janez Bogataj, ki sta zraven že od vsega začetka. Tudi letos bosta. Prva bo najboljše nagradila z darilnim bonom, drugi bo na čelu komisije, ki bo ocenjevala vse tiste, ki boste svoje navdahnjene izdelke skupaj z izpolnjeno prijavnico, ki jo boste našli v Slovenskih novicah, poslali najpozneje do ponedeljka, 30. marca, na naslov: Delo mediji, d. o. o, Likozarjeva 1, 1000 Ljubljana, s pripisom Pirhi. Tudi osebno jih lahko oddate, a le v ponedeljek, 30. marca, ko bomo vaše pirhe sprejemali v tajništvu Slovenskih novic med 10. in 14. uro. Tedaj s seboj obvezno prinesite tudi izpolnjeno prijavnico.

Franc Grom je bil zmagovalec prvega natečaja. Njegov vrhniški pirh krasi številne ugledne domove in ustanove po svetu. FOTO: Afp

Kdo ve, morda pa smo najlepši pirh medtem že dobili v naše uredništvo. Mogoče še ne. Morda čakamo prav na vašega, spoštovane bralke in bralci. Časa za sodelovanje na jubilejnem natečaju Slovenskih novic za najlepši pirh je namreč še dovolj, ne pa tudi na pretek. Zatorej vzemimo v roke barve, vosek, rastline, slamo, semena, volno, oblance, blago, peresa in strgala ter ustvarimo takšen pirh, ki bi ga, kot so to počeli že nekoč, podarili najljubši osebi.

Strokovna žirija pod vodstvom etnologa Bogataja bo ocenila pirhe v treh kategorijah: v tradicionalni (kjer so pirhi samo iz kokošjih, račjih in gosjih jajc) ter v moderni in otroški kategoriji, kjer so dovoljeni vsi mogoči materiali.

Konkurenca bo gotovo tudi letos pisana, kakor je raznolika tudi naša dežela. Ne nazadnje smo si različni tudi v izdelovanju pirhov ... Za daleč sloveče belokranjske pisanice so značilni, denimo, geometrični in stilizirani liki, trikotniki, krogi, srca, križi in krščanski simboli, Kristusov in Marijin monogram, malteški križ, na primorskih in gorenjskih pirhih prevladujejo naravni motivi, rastline in živali, denimo, detelja, marjetica, ptice. Na jajca so marsikod tudi pisali: v Beli krajini, Prekmurju, na Goriškem in Notranjskem s pisalko in voskom, na Štajerskem, predvsem v Halozah, na Gorenjskem in ljubljanski okolici z navadnim peresom in oljem, na Dolenjskem, Pohorju, Notranjskem so ornamente praskali z nožičem ...

Tradicija nam daje osnovo. Vse ostalo je stvar naše domišljije in spretnosti.