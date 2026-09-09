  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
BOLEČE SLOVO

Poslovil se je Aleksander Zupanc: nevidni dirigent in srce Delove redakcije

Zapustil nas je prijatelj, urednik centralne redakcije, mojster besede, ustvarjalec časopisa.
Aleksander Zupanc FOTO: Leon Vidic/delo
Aleksander Zupanc FOTO: Leon Vidic/delo
Ali Žerdin
 9. 9. 2026 | 12:07
5:56
A+A-

Redakcija danes žaluje. Umrl je Aleksander Zupanc, središčni človek redakcije Dela. Aleksander je bil tisti, ki je zjutraj začel sestavljati časopis, zvečer ga je sestavil. Urednik centralne redakcije. Aleksander je bil tisti, ki pod svoje delo ni bil podpisan. In vendar brez njega časopisa ne bi bilo. Aleksander je bil srce redakcije. Vozlišče redakcije. Bil je tisti, ki je razmišljal, kaj bo na naslovnici, kaj bo v notranjosti. Možgani redakcije. Časopis je sestavljal potrpežljivo, ljubeče, natančno. Potrpežljivo se je pogovarjal s kolegicami in kolegi, novinarskimi ekipami.

Bil je dirigent, ki ni čutil potrebe, da bi bil viden. Če bi bil časopis orkester, Aleksandra ne bi slišali. A vsak, ki je prišel v redakcijo, ga je čutil. Čutil je, da v kotu centralne redakcije sedi človek, ki ima pregled nad vsem. Ki ve, kaj kdo počne, ki razume, kaj se dogaja, kaj se utegne zgoditi. Ko ni sedel v svojem kotu, je križaril po redakciji. Spraševal je, kaj kdo počne. Kaj se dogaja. Je kaj novega? Kako razumeti to in ono. Ko je krožil po redakciji, je ta utripala. To je bil Aleksander Zupanc.

Aleks je na Delo prišel leta 1995. Redaktor. Ni veliko pisal. Skrbel pa je za to, da so bile črke, namenjene časopisu, prav zložene. Da so besede nekaj povedale. Da so bile povedi razporejene v smiselne celote. Da so naslovi pripovedovali, a ne kričali. Da so prave fotografije stale na pravem mestu. Tistemu, kar so delali drugi, je dodajal vrednost.

Začel je v centralni, leta 2007 je prišel na Sobotno prilogo. V časopisnem kolofonu je pisalo, da je bil izvršni urednik. Oznaka sama po sebi ni imela vsebine. Aleksander je oznako napolnil s smislom, sestavil si je opis del in nalog. Z Ireno Štaudohar, urednico Sobotne priloge, sta poskrbela, da so bili članki narejeni, kot morajo biti. Uredniki lahko naredijo razliko. Uredniki lahko članke zbrusijo do visokega sijaja. Aleks je bil med tistimi uredniki, ki so to znali. 

Nikdar ni bil glasen. Razen, ko se je smejal. Zaradi znanja je bil avtoriteta. Avtoriteta brez strogosti. Res je razumel jezik. Rad je imel slovenščino. Če je naneslo, je lahko natančno razglabljal o slovničnih finesah. Lahko je razglabljal o literaturi in svetovni politiki, socialnih razmerah in slikarstvu, domovini in daljnih krajih. Govoril je o španščini. O finesah tujih jezikov. Finesah, ki so v njegovi pripovedi postale zanimive.

Vse ga je zanimalo. Politika manj od umetnosti. Ampak razumel je tudi, kako naj bo organizirana redakcija. Razumel je, kako deluje računalnik. In ko sem prišel na Delo, mi je z neskončno potrpežljivostjo razlagal, kateri gumb naj pritisnem, da bo stroj naredil tisto, kar od njega pričakujem. Kje lahko najdem to in ono. Kako se poiščejo slike. Kako Humanist, ki je razumel tehnične detajle.

Ker je bil njegov urnik več kot zapolnjen z urejanjem, je pisal občasno. Kakšno biografijo. Portret tedna. Kak uvodnik. Kaj o slikarstvu ali literaturi. Kar je napisal, je bilo izpiljeno. Premišljeno. Duhovito. Poglobljeno. Zanimivo. Brez klišejev. Premalo je pisal. Kar je napisal, si lahko prebral enkrat in še enkrat in še enkrat. A zdelo se je, da je svoje poslanstvo razumel na poseben način. Skrbel je namreč za to, da so zasijali članki drugih, članki kolegic in kolegov. Bil je nevidni dirigent, ki je zagotovil, da so solistke in solisti zablesteli. In tiste, ki še niso solisti, je učil, kako se lotiti obrti, da bodo tudi oni nekega dne v najbolj uglednih rubrikah časopisa. Nekaj let je hkrati urejal dnevni časopis in Sobotno prilogo. Hudo mi mi je bilo, ko je prišel Bojan Budja, odgovorni urednik, in povedal: »Potrebujem ga v centralni redakciji.« Dnevni časopis je urejal z enako ljubeznijo, kot je poldrugo desetletje urejal Sobotno.

»Grem na Kitajsko,« je rekel, ko sva se nazadnje srečala. In klepetala sva o japonski slikarki Jajoi Kusama. Ravno je umrla, stara skoraj sto let. Nekoč je za Sobotno prilogo napisal članek o njej. Privoščil sem mu to pot. Rad je imel daljne, neznane kraje, nove svetove. Čakal sem, da se vrne. Čakal na pripoved o neznanem svetu. Čakam, da se srce redakcije vrne v ekipo. Sredi noči je prišlo sporočilo. Aleksovo srce se je ustavilo. Nekje daleč. Nekje na Kitajskem. Nedoumljivo. Nedoumljivo.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

smrtAleksander Zupancslovodelouredništvo
ZADNJE NOVICE
14:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Če tega septembra ne naredite s trato, vas lahko spomladi čaka neprijetno presenečenje

September je ključen za nego trate. Preverite, kaj je treba storiti zdaj, da bo zelenica po zimi gosta, zdrava in brez golih zaplat.
9. 9. 2026 | 14:00
13:48
Novice  |  Slovenija
OPOZORILO

Pozor! Na območju Kamnika potrebno prekuhavanje vode

Na vodovodnih sistemih Iverje, Kamniška Bistrica, Palovče in Velika Lašna je zaradi preliminarnih rezultatov kakovosti pitne vode potrebno prekuhavanje za prehrambene namene in osebno higieno.
9. 9. 2026 | 13:48
13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
NESREČE

Skoraj polovica se jih poškoduje

Gibanje otrokom in mladostnikom prinaša številne koristi, vendar je preprečevanje poškodb neločljiv del varne telesne dejavnosti.
9. 9. 2026 | 13:48
13:47
Novice  |  Slovenija
VELIK JUBILEJ

Lovci iz Tomišlja praznovali 80 let: opozorili tudi na medvede, šakale in politične odločitve (FOTO)

Tomišeljski lovci že osem desetletij skrbijo za območje med Ljubljanskim barjem in Krimom, ob jubileju pa so poudarili pomen strokovnega upravljanja naravnega ravnovesja.
Tomica Šuljić9. 9. 2026 | 13:47
13:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRIPRAVA NA JESEN

Kako pravilno zaščititi les pred jesenskim dežjem

Pravilna zaščita lesa pomaga ograji, vratom in vrtnemu pohištvu kljubovati vlagi. Preverite, kako pripraviti površino in izbrati ustrezen premaz.
Promo Slovenske novice9. 9. 2026 | 13:46
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
TRADICIJA

Kralja Karla ni, na pomembnem dogodku namesto njega princ William

Princ William bo na pogrebu norveškega kralja Haralda V. v Oslu zastopal kralja Karla.
9. 9. 2026 | 13:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRIPRAVA NA JESEN

Kako pravilno zaščititi les pred jesenskim dežjem

Pravilna zaščita lesa pomaga ograji, vratom in vrtnemu pohištvu kljubovati vlagi. Preverite, kako pripraviti površino in izbrati ustrezen premaz.
Promo Slovenske novice9. 9. 2026 | 13:46
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Strokovnjak svetuje: zakaj vaš denar izgublja vrednost

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
9. 9. 2026 | 12:08
Promo
Novice  |  Slovenija
BRANJE JE VESELJE

Kako pomembno je glasno branje za razvoj otroka?

Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo med 8. septembrom in 11. oktobrom potekal že devetič, bo v znamenju sporočila »Branje je veselje«.
Promo Slovenske novice8. 9. 2026 | 10:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJE ZA MLADE

Potovanja, prevoz in malica za mlade cenejši

Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Ste upravičeni do prevoza z reševalnim vozilom? (video)

Zbudite se z vročino in slabim počutjem. Pokličete osebnega zdravnika, vendar je odsoten. Potrebujete recept za redno terapijo, čez nekaj dni vas čaka specialistični pregled v drugem kraju, zaradi bolezni pa boste morali ostati doma. Naenkrat se odpre vrsta vprašanj: kdo vam lahko izda recept, kje preverite bolniški list in koliko časa ste lahko odsotni z dela?
9. 9. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Milijarda za rast: ko več naročil pomeni manj denarja

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
7. 9. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
PODATKI

Ste videli, kaj vam zdaj ponuja HOFER?

Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
4. 9. 2026 | 09:29
Promo
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REPORTAŽA

Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
3. 9. 2026 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽJE OBRESTNE MERE

Preplačujete kredite? Tako lahko znižate obresti in dobite svež denar za poslovanje!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Svet
GRADIMO PRIHODNOST

Strategija, ki bo omogočila dovolj energije za vse

Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIJAVITE SE

Ključni preizkus šele prihaja

Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
3. 9. 2026 | 14:28
Promo
Novice  |  Slovenija
NESREČE

Skoraj polovica se jih poškoduje

Gibanje otrokom in mladostnikom prinaša številne koristi, vendar je preprečevanje poškodb neločljiv del varne telesne dejavnosti.
9. 9. 2026 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
PODPORA ŠPORTU

Goran Dragić spregovoril o svojih porazih

Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 15:26
Promo
Novice  |  Slovenija
NOV MODEL

V Novem mestu nižajo stroške. Se lahko to zgodi tudi v vaši občini?

Vse več občin se odloča za lastno proizvodnjo električne energije, saj želijo zmanjšati stroške, bolje izkoristiti javne objekte in pridobiti več nadzora nad porabo. Petrol je zato razvil model skupnostne samooskrbe za slovenske občine. Eden konkretnejših primerov takšnega pristopa je samooskrbna skupnost Mestne občine Novo mesto.
8. 9. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
UREJANJE DOMA

Nova sezona, nova tla: kako izbrati talno oblogo, ki bo zdržala družinsko življenje?

September je mesec novih začetkov. Otroci se vrnejo v vrtec in šolo, dnevi postanejo bolj umirjeni, dom pa po poletju pogosto kar kliče po osvežitvi.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARIERA

Kaj naredi dobrega šefa?

Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:54
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TOPLOTNE ČRPALKE

Kako izbrati ogrevanje, ki bo smiselno tudi čez desetletje

Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
7. 9. 2026 | 10:41
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

To je ena redkih stvari, ki vam lahko služi več desetletij

Pri zahtevnem implantološkem zdravljenju dolgoročni rezultat temelji na izkušnjah, natančni diagnostiki in individualno načrtovani terapiji.
9. 9. 2026 | 12:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DNK

Ko se življenjski poti začneta ločevati

Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
7. 9. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Bomo lahko še dobivali pisma v nabiralnik? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Plača ni več dovolj: zdravje zaposlenih postaja nova poslovna valuta

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti. Zdravstvena, življenjska, nezgodna in dodatna pokojninska zavarovanja niso več le ugodnosti, temveč del širše kadrovske, finančne in organizacijske strategije podjetij.
8. 9. 2026 | 09:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki