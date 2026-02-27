  • Delo d.o.o.
SLOVO

Poslovil se je Janko, legendarni frizerski mojster, v očetovem salonu delal že kot trinajstletni deček

V 100. letu starosti je umrl Janko Ozbič.
Fotografija je simbolična. FOTO: Delo Ai
Fotografija je simbolična. FOTO: Delo Ai
M. U.
 27. 2. 2026 | 07:46
 27. 2. 2026 | 08:02
2:13
Radio 94 je z javnostjo delil žalostno vest. V 100 letu starosti se je poslovil legendarni frizer in brivski mojster Janko Ozbič. Tudi častni občan Občine Postojna je škarje in britev vihtel kar sedem desetletij. 

Še pri 88-letih je vodil frizerski salon in se tedaj zapisal med najstarejše še aktivne primorske obrtnike. V salonu, ki ga je njegov oče odprl leta 1924, je delal že kot trinajstletni deček. Svojemu poklicu je ostal predan še skoraj 30 let po upokojitvi.

Janko Ozbič se je rodil 19. junija 1926 v Postojni. Že kot 13-letni deček je po šoli pomagal očetu Viktorju v frizerskem salonu, ki je bil leta 1936 opremljen z modernimi stoli iz Parme in je do danes ohranil skoraj nespremenjeno podobo. Kar je bil sprva konjiček, je kmalu postalo njegovo življenje.

Vojna mu ni prizanesla. Kot 16-letnik je bil mobiliziran v italijansko vojsko, pot pa ga je vodila na Sardinijo, Korziko in v Marseille, kjer je ostal dve leti – tudi tam je odprl frizerski salon. Deloval je kot vojaški fotoreporter, njegove fotografije so bile objavljene v časopisu Stars and Stripes. Po vrnitvi domov leta 1945 je skupaj z družino vztrajal v težkih povojnih časih. Leta 1972 je prevzel salon in mu ostal zvest vse do 31. januarja 2015. Svoji obrti je posvetil več kot 70 let. Njegov salon ni bil le prostor striženja in britja, temveč prostor pogovorov, zgodb in topline. Bil je človek predanosti, vztrajnosti in spoštovanja do dela. S svojim življenjem je pomembno zaznamoval Postojno in pustil neizbrisen pečat med ljudmi.

Ob tem bo v ponedeljek ob 12. uri žalna seja v KD Postojna, pogreb pokojnika pa bo v torek na pokopališču v Posotojni.

 

 

