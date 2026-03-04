Poslovil se je legendarni alpinist Vanja Matijevec

Z globoko žalostjo so iz Slovenskega planinskega muzeja sporočili, da je umrl Vanja Matijevec (1946–2026), eden najpomembnejših slovenskih alpinistov zlate generacije himalajcev. »Bil je pionir himalajskih vzponov in lednega plezanja, soudeležen na legendarnih odpravah, med drugim na južno steno Lotseja in Everest leta 1979. Vanja je s svojo strastjo, pogumom in pripravljenostjo dajati prednost prijateljstvu pred osebnimi cilji pustil neizbrisen pečat v slovenskem alpinizmu. Njegov duh in zgodbe življenjskih vzponov bodo ostali z nami,« so v Planinskem muzeju zapisali ob žalostni novici.

Vanja Matijevec, alpinist, Himalaja FOTO: Osebni Arhiv

Pogum na najtežjih stenah Himalaje

Matijevec je sodil med izjemno generacijo slovenskih alpinistov, ki je v drugi polovici 20. stoletja premikala meje mogočega v najvišjih gorah sveta. Njegov najodmevnejši dosežek sega v leto 1981, ko je skupaj s Frančkom Knezom po novi smeri dosegel rob južne stene Lotseja. Ta stena je veljala za eno najtežjih in dolgo časa celo za nepreplezljivo. Vzpon, ki sta ga izvedla slovenska alpinista, je takrat veljal za najtežji himalajski podvig do tedaj.

Rodil se je leta 1946. Otroštvo je preživel v vasi Dolina pri Tržiču in na Golniku. Zadnje desetletje življenja je preživel v Kranju, kjer se je tudi ustalil. A kjer koli je živel, so bile gore vedno del njegovega vsakdana.

Matijevec je bil tudi član legendarne jugoslovanske odprave na Everest leta 1979. A njegov odnos do alpinizma se je pokazal prav v trenutku, ko je bil vrh blizu. Namesto da bi nadaljeval proti najvišji točki sveta, je odhitel na pomoč soplezalcem in tako rešil dve življenji. Za Matijevcem je ostalo okoli 30 prvenstvenih smeri ter nešteto plezalnih vzponov. Natančnega števila pravzaprav nihče ne pozna, saj leta 1981 jih je namreč preprosto prenehal zapisovati. Bil je tudi gorski reševalec, gorski vodnik in inštruktor alpinizma. Generacijam mlajših plezalcev je predajal znanje in izkušnje, predvsem pa odnos do gora. »Alpinizem zame nikoli ni bil zbiranje dosežkov, ampak bolj zgodba in dogodivščina, ki jo je zelo lepo doživeti,« je nekoč povedal za naš medij, več pa v članku: Raje kot na Everest je šel reševat prijatelje