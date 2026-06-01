Naj Celjan umrl 20 let po požigu

V SLOVO

Jutri bo minilo 20 let, odkar je pogorel dom celjskih kajakašev, včeraj se je poslovil njegov dolgoletni predsednik. Bil je prejemnik številnih priznanj.

Šok in velika bolečina sta včeraj zarezala v nedeljsko dopoldne, ko se je kot vihar po Celju in državi razširila vest, da je umrl Dušan Konda, dolgoletni predsednik Kajak kanu kluba Nivo Celje, nekakšen drugi oče celjskih kajakašev in kajakašic ter prijatelj številnih glasbenikov in drugih, povezanih s športom, kulturo in humanitarnimi projekti. Na celjski Špici, ki je dom kajakašev, so se namreč vrstili številni dobrodelni in drugi koncerti in dogodki. Jutri, 2. junija, bo minilo natanko 20 let, odkar je pogorel prvi dom celjskih kajakašev, ki so dolga leta bivali v leseni baraki, z njo je ...