Iz vipavske občinske uprave so sporočili žalostno vest, da je umrl nekdanji dolgoletni župan Občine Vipava mag. Ivan Princes, poročajo Primorske novice.

Princes je bil prvi župan te občine, na njenem čelu pa je vztrajal kar 24 let. Na občinski upravi so ob njegovem slovesu poudarili, da je s svojo predanostjo, zavzetostjo in dolgoletnim delom ključno zaznamoval delovanje ter napredek občine. Kot so zapisali, je v vseh teh letih pomembno soustvarjal lokalno skupnost in v njenem razvoju ter življenju pustil neizbrisen pečat.

V bitko za županski stolček se je prvič podal leta 1994, ob sami ustanovitvi Občine Vipava. Pred tem je dragocene izkušnje nabiral kot vodja krajevne skupnosti Vipava ter kot veterinar, kjer je bil pri svojem delu na terenu vsakodnevno v stiku z domačini. Župansko funkcijo je opravljal vse do leta 2018, občina pa se mu je za njegov prispevek leta 2024 oddolžila z nazivom častnega občana.

Podrobnosti o žalni seji in pogrebu bodo pristojni sporočili naknadno.