  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
V SLOVO

Poslovil se je priljubljeni župnik Ciril Kocbek

Zahvaljujemo se vam za vse prejete blagoslove, za vsako izrečeno molitev, prijetna druženja in dobrovoljnost, so med drugim zapisali člani PGD Spodnja Kungota.
Fotografija je simbolična. FOTO: Rafa Jodar/Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Rafa Jodar/Getty Images
B. K. P.
 7. 3. 2026 | 14:17
2:09
A+A-

V 81. letu starosti je v mariborskem kliničnem centru umrl dolgoletni župnik v Zgornji Kungoti Ciril Kocbek. »Dolga leta je bil zvest romar naše agencije, predvsem pa prijatelj, ki je znal s svojo preprostostjo, toplino in vero povezovati ljudi. Na mnogih romarskih poteh smo hodili skupaj – molili, se pogovarjali, se veselili in občudovali lepoto krajev, ki smo jih obiskali. Vedno je znal najti pravo besedo, prinašati dobro voljo med ljudi in s svojo pristnostjo ustvariti občutek domačnosti,« so na družabnem omrežju zapisali v družbi Artorius, ki velja za največjega organizatorja romanj v Sloveniji. Za njih ni bil le duhovnik in sopotnik na romanjih, bil je »naš Ciril«, so še zapisali in o priljubljenem župniku dodali: »Človek dobrega srca, duhovnik z globoko vero in prijatelj, ki je pustil neizbrisen pečat v naših srcih.«

Od Cirila Kocbeka so se poslovili tudi gasilci PGD Spodnja Kungota. »Zahvaljujemo se vam za vse prejete blagoslove, za vsako izrečeno molitev, prijetna druženja in dobrovoljnost, ki ste jo delili ne samo z nami ampak z vsakim, ki ste ga na svoji zemeljski poti srečali. Naj vam Bog poplača vso dobroto, ki ste jo z njegovim blagoslovom in po njegovi besedi delili med nas,« so zapisali na družabnem omrežju.

Ciril Kocbek se je rodil 10. avgusta 1945 v Rodmošcih v župniji Gornja Radgona. Mašniško posvečenje je prejel leta 1970. Šest let pozneje ga je škof poslal v Zgornjo Kungoto, štiri leta je upravljal še Sveti Križ nad Mariborom. Od leta 1995 je poleg Zgornje Kungote vodil tudi župnijo Spodnja Kungota.

Pogrebna sveta maša za dolgoletnega župnika v Zgornji Kungoti ter soupravitelja v Spodnji Kungoti bo v torek, 10. marca, ob 15. uri v Zgornji Kungoti.

Več iz teme

Ciril Kocbekslovožupnikduhovnik
ZADNJE NOVICE
15:15
Novice  |  Svet
DARILA ZA DAN ŽENA

Namesto vrtnic za 8. marec šopek iz balonov: cvetlice, ki so videti kot prave

Nenavadni šopki iz oblikovanih balonov so razgradljivi, njihova izdelava pa zahteva veliko spretnosti in časa.
7. 3. 2026 | 15:15
15:00
Novice  |  Slovenija
MEGLENA KOPRENA

Siva koprena nad obalo: zaradi megle v Kopru omejili ladijski promet

Megla, ki je ob morju običajno redka, je letos že podrla desetletni rekord. Nastane, ko se ohlajen zrak iz Padske nižine sreča s toplejšo morsko površino.
Janez Mužič7. 3. 2026 | 15:00
14:51
Lifestyle  |  Astro
CVETJE

Pomladni horoskop: Katera roža je povezana z vašim znamenjem?

Pomlad je čas cvetenja, novih začetkov in sveže energije. Ni naključje, da astrologi pogosto povezujejo posamezna zodiakalna znamenja z določenimi rožami, saj simbolika cvetja pogosto odraža značaj posameznega znamenja.
7. 3. 2026 | 14:51
14:36
Bulvar  |  Tuji trači
PRIKOVANA NA POSTELJO

Nov šok na britanskem dvoru: po vrsti zdravstvenih težav princesa doživela še možgansko kap

V pretekih letih je prestala operacijo srca, nedolgo zatem si je polomila še zapestji.
7. 3. 2026 | 14:36
14:17
Novice  |  Slovenija
V SLOVO

Poslovil se je priljubljeni župnik Ciril Kocbek

Zahvaljujemo se vam za vse prejete blagoslove, za vsako izrečeno molitev, prijetna druženja in dobrovoljnost, so med drugim zapisali člani PGD Spodnja Kungota.
7. 3. 2026 | 14:17
14:00
Bulvar  |  Domači trači
NISTA LAČNA

Šarec in Poklukar s pečenko in tenstanim krompirjem: »Nimava za burek!« (FOTO)

Marjan Šarec in Boštjan Poklukar sta na družbenem omrežju Instagram objavila fotografijo, na kateri sedita za mizo in jesta pečenko s tenstanim krompirjem.
7. 3. 2026 | 14:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Promo
Razno
VLAK

Slovenske železnice so lansko leto prepeljale 25 odstotkov več potnikov

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
PromoPhoto
Razno
VLAK

Slovenske železnice so lansko leto prepeljale 25 odstotkov več potnikov

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAG

Sredozemlje v najbolj surovi obliki

Golo kamenje prekriva tanka plast soli, ki se na soncu lesketa kot drobni kristali. Ta nekoliko samosvoj otok najhitreje spoznate po zraku in vonjih, pa tudi okusih.
2. 3. 2026 | 10:30
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ste bolj za morje, kamp ali toplice v zelenju?

Idealna izbira ne glede na to, ali iščete miren mestni butični hotel, družinsko letovišče, obmorski kamp ob Jadranu ali toplice sredi zelenja v notranjosti celine.
2. 3. 2026 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HRVAŠKO ZAGORJE

Vrhunska celinska destinacija za nepozabne počitnice

To je ena najbolj zaželenih celinskih destinacij za goste, ki iščejo več kot le klasični oddih. Tukajšnja pokrajina ni zgolj kulisa.
2. 3. 2026 | 16:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIŠAVE

Vstopite v svet nišnih parfumov

Belodore je – za tiste, ki ga še ne poznajo – najbolj ambiciozna in najzanimivejša veriga nišnih parfumerij v Evropi: 17 butikov v sedmih državah, vsak skrbno zasnovan tako, da odraža najbolj iskane dišave, lokalno kulturo in diskretno estetiko luksuza.
2. 3. 2026 | 08:30
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
JADRAN

Tri destinacije, eno počitniško doživetje

Edinstven koncept na najbolj zaželenih destinacijah hrvaškega Jadrana za vse, ki iščejo več kot klasično hotelsko bivanje.
Promo Slovenske novice2. 3. 2026 | 18:30
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki