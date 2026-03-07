Poslovil se je priljubljeni župnik Ciril Kocbek

V 81. letu starosti je v mariborskem kliničnem centru umrl dolgoletni župnik v Zgornji Kungoti Ciril Kocbek. »Dolga leta je bil zvest romar naše agencije, predvsem pa prijatelj, ki je znal s svojo preprostostjo, toplino in vero povezovati ljudi. Na mnogih romarskih poteh smo hodili skupaj – molili, se pogovarjali, se veselili in občudovali lepoto krajev, ki smo jih obiskali. Vedno je znal najti pravo besedo, prinašati dobro voljo med ljudi in s svojo pristnostjo ustvariti občutek domačnosti,« so na družabnem omrežju zapisali v družbi Artorius, ki velja za največjega organizatorja romanj v Sloveniji. Za njih ni bil le duhovnik in sopotnik na romanjih, bil je »naš Ciril«, so še zapisali in o priljubljenem župniku dodali: »Človek dobrega srca, duhovnik z globoko vero in prijatelj, ki je pustil neizbrisen pečat v naših srcih.«

Od Cirila Kocbeka so se poslovili tudi gasilci PGD Spodnja Kungota. »Zahvaljujemo se vam za vse prejete blagoslove, za vsako izrečeno molitev, prijetna druženja in dobrovoljnost, ki ste jo delili ne samo z nami ampak z vsakim, ki ste ga na svoji zemeljski poti srečali. Naj vam Bog poplača vso dobroto, ki ste jo z njegovim blagoslovom in po njegovi besedi delili med nas,« so zapisali na družabnem omrežju.

Ciril Kocbek se je rodil 10. avgusta 1945 v Rodmošcih v župniji Gornja Radgona. Mašniško posvečenje je prejel leta 1970. Šest let pozneje ga je škof poslal v Zgornjo Kungoto, štiri leta je upravljal še Sveti Križ nad Mariborom. Od leta 1995 je poleg Zgornje Kungote vodil tudi župnijo Spodnja Kungota.

Pogrebna sveta maša za dolgoletnega župnika v Zgornji Kungoti ter soupravitelja v Spodnji Kungoti bo v torek, 10. marca, ob 15. uri v Zgornji Kungoti.