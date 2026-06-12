Poslovil se je Stanislav Bensa: njegovo delo ne bo utonilo v pozabo

Društvo Primorcev in Istranov v Prekmurju, lokalna skupnost, širše pomursko območje, pa tudi jugozahodni del Slovenije, od koder izvirajo njegovi predniki, so izgubili pomembnega človeka. Kot so zapisali pri Društvu Primorcev in Istranov v Prekmurju, se je tiho, brez slovesa, poslovil Stanislav Bensa iz Pince Marofa pri Lendavi.

Bil je pobudnik in ustanovni član Društva Primorcev in Istranov v Prekmurju, ki mu je dolga leta namenjal veliko svojega časa, energije in predanosti. Neumorno se je posvečal ohranjanju tradicije priseljencev s Primorske in Istre ter skrbel, da njihova zgodovina ne bi utonila v pozabo. Pomembno vlogo je imel pri gradnji spominske hiše – muzeja priseljencev s Primorske in Istre. Svoje delo je nadaljeval z zbiranjem dokumentov, kmečkega orodja in organizacijo različnih prireditev, s katerimi je ohranjal ter predstavljal dediščino priseljencev.

»Tiho, brez slovesa, se je poslovil Stanislav Bensa. Bil je pobudnik in ustanovni član Društva Primorcev in Istranov v Prekmurju,« je žalostno vest sporočila predsednica društva Nataša Tomšič in dodala: »Neumorno se je posvečal društvu in ohranjanju tradicije, najprej z gradnjo spominske hiše – muzeja priseljencev s Primorske in Istre, nato pa z zbiranjem dokumentov, kmečkega orodja in organizacijo prireditev. V nedeljo, 31. maja, je še zadnjič popeljal obiskovalce po muzeju ter jim z vso srčnostjo, doživeto in z iskrenim veseljem predstavil trnovo pot priseljencev. Vedno je znal privabiti ugledne in znane goste, ki so s svojimi prispevki pomembno promovirali društvo in naš kraj. Trajen pečat pa so pustila njegova dela. Celoten opus je namenil svojim prednikom, ki so prišli v Prekmurje, ter si s trdim delom, neomajno voljo in zavestjo, da svobodno živijo na slovenski zemlji, zgradili svoj dom. V teh delih je predstavil del zgodovine, ki nikoli ne bi smel utoniti v pozabo. Njegov ogromen prispevek društvu in krajevni skupnosti nam bo ostal v trajnem spominu, za ves trud smo mu neizmerno hvaležni. Stanko, hvala za vse.«

Pogreb Stanislava Bensa bo danes, v petek, 12. junija 2026, ob 16.30 na pokopališču v Pincah. Pokojni bo v poslovilno vežico pripeljan na dan pogreba ob 14.30. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, morebitne darove pa namenite v dobrodelne namene.