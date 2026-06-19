Poslovil se je ugledni ortoped prof. dr. Janko Popović

V 93. letu starosti se je poslovil prof. dr. Janko Popović, eden najuglednejših slovenskih ortopedov, univerzitetni profesor in častni občan Občine Metlika, ki je s svojim delom močno zaznamoval slovensko medicino in pustil globoko sled tudi v domači Beli krajini.

Novica o njegovi smrti je pretresla Metliko in širšo strokovno javnost. Popović je bil dolgoletni strokovnjak, raziskovalec in pedagog, ki je svoje življenje posvetil razvoju ortopedije ter skrbi za paciente. Kljub izjemni karieri doma in v tujini je ostal tesno povezan z rodnim okoljem.

Rodil se je 4. marca 1934. V svoji bogati karieri je bil avtor številnih strokovnih in znanstvenih del, član uglednih domačih in mednarodnih združenj ter prejemnik številnih priznanj. Leta 2004 mu je Občina Metlika podelila naziv častnega občana za izjemen prispevek k razvoju medicine in prepoznavnosti občine.

Iz Občine Metlika so ob slovesu zapisali: »Prof. dr. Janko Popović je s svojo strokovnostjo, predanostjo bolnikom in pedagoškim delom pustil neizbrisen pečat v slovenski medicini.« V občini so dodali tudi, da je kljub izjemnim strokovnim dosežkom ostal iskreno navezan na Belo krajino in Metliko, ki jo je ponosno nosil v srcu vse življenje. »Tudi zato bo njegov spomin ostal trajno zapisan v zgodovini naše skupnosti,« so poudarili.

Od spoštovanega občana in ortopeda so se poslovili v sredo na ljubljanskih Žalah. Dan pozneje pa je v Sokolskem domu Metlika potekala žalna seja v njegov spomin, kjer so se od častnega občana poslovili tudi predstavniki občine in številni občani. Županja Metlike Martina Legan Janžekovič je ob tem sinoči zapisala: »Danes je nad Metliko za trenutek obstal mir. V tem miru smo se poklonili prof. dr. Janku Popoviću, častnemu občanu, izjemnemu zdravniku ortopedu, profesorju in človeku, ki je s svojo plemenitostjo zaznamoval življenja mnogih. Slovesnost v obliki žalne seje je potekala v duhu hvaležnosti, spoštovanja in dostojanstva. Prof. dr. Janko Popović, je pustil toplino, ki ostaja — kot tih, trajen odmev njegove dobrote. Hvala sorodnikom in prijateljem za njihovo bližino. Hvala vsem, ki ste prišli in s svojo prisotnostjo izrekli spoštovanje. Hvala vsem, ki boste svoj spomin zapisali v žalno knjigo. Vpis v žalno knjigo bo mogoč 19. 6. ter 22.–24. 6., med 8. in 13. uro. v sejni sobi Občine Metlika.«