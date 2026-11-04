Poslovila se je legenda slovenske medicine: številnim parom pomagal uresničiti sanje o otroku, tako ganljivo so se mu poklonili

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Poslovil se je prof. dr. Tomaž Tomaževič, eden najpomembnejših slovenskih strokovnjakov s področja ginekologije, porodništva in reproduktivne medicine. S svojim znanjem in predanostjo je pomagal utirati pot zdravljenju neplodnosti ter številnim parom vlil upanje, da bodo nekoč v naročju držali svojega otroka.
Rodil se je leta 1946, poklicno pot pa je posvetil zdravljenju neplodnosti, raziskovanju in izobraževanju novih generacij zdravnikov. Bil je eden od pionirjev umetne oploditve v Sloveniji. Leta 1983 je sodeloval pri prvem uspešnem prenosu zarodkov v maternico, leto pozneje pa tudi pri zgodovinskem rojstvu prvih slovenskih dvojčic, spočetih z umetno oploditvijo.
Tomaževič je deloval v ljubljanskem univerzitetnem kliničnem centru in na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. S strokovnim znanjem, inovacijami in vztrajnostjo je pomembno prispeval k razvoju reproduktivne medicine. Ob njegovem slovesu so se mu poklonili z ganljivimi besedami.
»Z globoko žalostjo smo prejeli vest o smrti prof. dr. Tomaža Tomaževiča, ene najpomembnejših osebnosti slovenske ginekologije, porodništva in reproduktivne medicine,« so zapisali v poslovilnem sporočilu.
Poudarili so, da je s svojim izjemnim znanjem, vizionarstvom, predanostjo in neomajno voljo zaznamoval razvoj zdravljenja neplodnosti v Sloveniji. Njegovo delo je postavilo temelje številnim dosežkom, na katere je slovenska medicina ponosna še danes.
»Počivajte v miru, profesor. Hvala za vse«
Njegovi sodelavci in učenci se ga bodo spominjali kot vrhunskega strokovnjaka, učitelja in mentorja, predvsem pa kot človeka, ki je znal v medicini prepoznati tudi njeno človeško plat.
»Generacije zdravnikov in sodelavcev ga bodo ohranjale v spominu kot vrhunskega strokovnjaka, učitelja, mentorja in človeka, ki je znal v medicini videti tako znanost kot tudi njeno človeško dimenzijo,« so zapisali.
Poslovilno sporočilo so sklenili z besedami, ki povedo veliko: »Počivajte v miru, profesor. Hvala za vse, kar ste dali slovenski medicini in generacijam pacientov.«