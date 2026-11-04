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Poslovila se je legenda slovenske medicine: številnim parom pomagal uresničiti sanje o otroku, tako ganljivo so se mu poklonili

Slovensko zdravstvo žaluje. Prof. dr. Tomaž Tomaževič je bil eden od pionirjev umetne oploditve v Sloveniji.
Prof. dr. Tomaž Tomaževič je bil eden od pionirjev umetne oploditve v Sloveniji. FOTO: Marko Feist/delo
Prof. dr. Tomaž Tomaževič je bil eden od pionirjev umetne oploditve v Sloveniji. FOTO: Marko Feist/delo
M. U.
 4. 11. 2026 | 16:10
 4. 11. 2026 | 16:10
2:38
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Poslovil se je prof. dr. Tomaž Tomaževič, eden najpomembnejših slovenskih strokovnjakov s področja ginekologije, porodništva in reproduktivne medicine. S svojim znanjem in predanostjo je pomagal utirati pot zdravljenju neplodnosti ter številnim parom vlil upanje, da bodo nekoč v naročju držali svojega otroka.

Priznani ginekolog in porodničar

Rodil se je leta 1946, poklicno pot pa je posvetil zdravljenju neplodnosti, raziskovanju in izobraževanju novih generacij zdravnikov. Bil je eden od pionirjev umetne oploditve v Sloveniji. Leta 1983 je sodeloval pri prvem uspešnem prenosu zarodkov v maternico, leto pozneje pa tudi pri zgodovinskem rojstvu prvih slovenskih dvojčic, spočetih z umetno oploditvijo.

Za njim ostajajo dosežki, ki so spremenili številna življenja

Tomaževič je deloval v ljubljanskem univerzitetnem kliničnem centru in na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. S strokovnim znanjem, inovacijami in vztrajnostjo je pomembno prispeval k razvoju reproduktivne medicine. Ob njegovem slovesu so se mu poklonili z ganljivimi besedami.

»Z globoko žalostjo smo prejeli vest o smrti prof. dr. Tomaža Tomaževiča, ene najpomembnejših osebnosti slovenske ginekologije, porodništva in reproduktivne medicine,« so zapisali v poslovilnem sporočilu.

Poudarili so, da je s svojim izjemnim znanjem, vizionarstvom, predanostjo in neomajno voljo zaznamoval razvoj zdravljenja neplodnosti v Sloveniji. Njegovo delo je postavilo temelje številnim dosežkom, na katere je slovenska medicina ponosna še danes.

»Počivajte v miru, profesor. Hvala za vse«

Njegovi sodelavci in učenci se ga bodo spominjali kot vrhunskega strokovnjaka, učitelja in mentorja, predvsem pa kot človeka, ki je znal v medicini prepoznati tudi njeno človeško plat.

»Generacije zdravnikov in sodelavcev ga bodo ohranjale v spominu kot vrhunskega strokovnjaka, učitelja, mentorja in človeka, ki je znal v medicini videti tako znanost kot tudi njeno človeško dimenzijo,« so zapisali.

Poslovilno sporočilo so sklenili z besedami, ki povedo veliko: »Počivajte v miru, profesor. Hvala za vse, kar ste dali slovenski medicini in generacijam pacientov.«

 

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