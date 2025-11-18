Poslovila se je zdravnica dr Jana Plavc, ganljiva sporočila pacientov dežujejo

Iz Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik je prišla žalostna novica, ki je mnoge ganila. Poslovila se je njihova dolgoletna sodelavka, družinska zdravnica dr. Jana Plavc, ženska, ki je več kot štiri desetletja skrbela za zdravje in dobrobit Kamničanov.

Dr. Plavčeva je v ZD Kamnik delovala neprekinjeno od leta 1983. Kar 42 let je bila steber tamkajšnje zdravstvene oskrbe. Vodila je ambulanto za sladkorne bolnike, dolga leta pa tudi službo splošne medicine. Sodelavci se je spominjajo kot izjemno predane zdravnice, ki je znala mirno, pravično in s toplino reševati vsako težavo.

»Dr. Plavc, hvala za vse,« so zapisali ob pretresljivi novici.

Ganljiva sporočila so takoj preplavila družbena omrežja.

Njeni pacienti, ki so jo že po upokojitvi močno pogrešali, so se od nje poslavljali s srčnimi besedami: »Najboljša, srčna zdravnica, ki ji je bilo mar za pacienta,« je zapisala ena od njenih nekdanjih varovank.

Drugi dodajajo: »Krasna oseba; »Bila je zdravnica z vsem srcem«; »Zdravnica z velikim čutom do pacienta«.

Ena od ganjenih pacientk je zapisala: »Srčna, razumevajoča, predana, sočutna, strokovna … vse to in še več je bila dr. Jana Plavc, zdravnica z zlatim srcem. Iskreno sožalje njeni družini, naj počiva v miru.«