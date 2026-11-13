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Poslovni oskar prvemu Slovencu: izbrali so ga med 50 izjemnih svetovnih voditeljev

Jure Knez je na podelitvi v Londonu prejel tudi posebno priznanje.
Nagrade so po velikosti majhne, po pomenu pa velike. Foto: osebni arhiv

Nagrade so po velikosti majhne, po pomenu pa velike. Foto: osebni arhiv

Zasavje na svetovnem zemljevidu Foto: osebni arhiv

Zasavje na svetovnem zemljevidu Foto: osebni arhiv

Izbor poteka vsako drugo leto. Foto: osebni arhiv

Izbor poteka vsako drugo leto. Foto: osebni arhiv

Trboveljčan na prestižnem seznamu! Foto: osebni arhiv

Trboveljčan na prestižnem seznamu! Foto: osebni arhiv

Nagrade so po velikosti majhne, po pomenu pa velike. Foto: osebni arhiv
Zasavje na svetovnem zemljevidu Foto: osebni arhiv
Izbor poteka vsako drugo leto. Foto: osebni arhiv
Trboveljčan na prestižnem seznamu! Foto: osebni arhiv
Roman Turnšek
 13. 11. 2026 | 06:16
4:52
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Slovenija je v svetovnem vrhu tudi na področju inovacij in podjetništva, in sicer po zaslugi dr. Jureta Kneza, soustanovitelja in predsednika visokotehnološkega podjetja Dewesoft. Trboveljčan se je uvrstil na prestižni seznam Leaders50, ki izpostavlja 50 izjemnih voditeljev z vsega sveta. Dvainpetdesetletnik je postal celo prvi Slovenec, ki se je uvrstil med to elito. Sloviti Financial Times nagrado opisuje kot oskar poslovnega sveta.

Komisija izbora ocenjuje kandidate v treh kategorijah: prispevek k uspešnosti organizacije in gospodarstva, odgovornost do okolja in širše skupnosti ter osebne voditeljske lastnosti.

Posebno priznanje

Na seznamu za leto 2026 so številna prepoznavna imena svetovnega gospodarstva, med njimi Satya Nadella, izvršni direktor Microsofta, Jensen Huang, soustanovitelj in izvršni direktor Nvidie, Bill Anderson, izvršni direktor Bayerja, Mary Barra, izvršna direktorica General Motorsa, Ted Sarandos, sopredsednik uprave Netflixa, Kevin Nolan, izvršni direktor GE Appliances, Ed Bastian, izvršni direktor Delta Airlines, Michael Miebach, izvršni direktor Mastercarda, in mnogi drugi. Nagrajence izbirajo vsake dve leti, predlagajo pa jih le nagrajeni člani – Thinkers50. Gre za skupino posameznih profesionalcev s področja organizacij in vodenja, ki so bili tudi sami prepoznani z izstopajočim delom.

No, za tiste, ki ne veste, Trbovlje so med Hrastnikom in Zagorjem.

Pri imenovanju dr. Kneza je komisija opazila vpliv izbranca na razvoj lokalnega okolja in slovenskega podjetništva. »Posebej je omenila preobrazbo Zasavja, ki jo je označila za skriti dragulj, inovativni model solastništva zaposlenih in ustanovitev fundacije z izrazitim družbenim poslanstvom. Pomemben kriterij ocenjevanja je bila tudi dolgoročna vizija podjetja v Dewesoftovem 100-letnem načrtu, ki presega okvire kratkoročnih poslovnih ciljev,« je povedal zasavski nagrajenec. Komisija je v Knezovem delu prepoznala vizionarsko voditeljstvo, odgovornost do skupnosti in skrb za prihodnje generacije. Poleg imenovanja v petdeseterico izjemnih svetovnih voditeljev je dr. Knez prejel tudi eno od šestih posebnih priznanj – Talent Magnet. Prevod ni potreben, mar ne.

Dva od petstotih

Nagrade so podelili na slavnostni prireditvi Thinkers50 London Summit & Leaders50 Awards Gala v Londonu. »Nagrada gre vodji, pionirju, ki privablja talente in pozitivno vpliva tudi izven njegovega podjetja. Ustvarja izjemne priložnosti za skupnosti, za zaposlene, s Katapultom in Mestom akrobatov, pa tudi za druge podjetnike v državi. S svojim delom močno vpliva na družbo in okolje ter pušča izjemno sled,« je bilo razloženo v napovedi letošnjega prejemnika.

Zasavje na svetovnem zemljevidu Foto: osebni arhiv
Zasavje na svetovnem zemljevidu Foto: osebni arhiv
»Prihajam iz Trbovelj, iz majhnega mesta v Sloveniji. Kdo ve, kje so Trbovlje?« je Knez vprašal v zahvalnem nagovoru. Med 500 udeleženci z vsega sveta sta dva celo dvignila roko in presenetila tudi njega, večina pa je najbrž ugibala, kje na zemljevidu najti Slovenijo. »No, za tiste, ki ne veste, Trbovlje so med Hrastnikom in Zagorjem,« je pojasnil in dvorano spravil v smeh. Na nagrado je zelo ponosen, še zlasti zato, ker prihaja iz majhnega kraja majhne Slovenije. »Ja, tale nagrada je pa res nekaj posebnega. Kar neverjetno je sedeti za isto mizo in se v živo učiti od svetovnih legend vodenja, o katerih sem do zdaj samo bral v knjigah. Še večje presenečenje pa je preprostost teh ljudi,« je omenil. V opisovanju svoje poti, dela in dosežkov je povedal, kako so nastala podjetja, ki jih je ustanovil ali soustanovil. Omejitve v režimu prejšnje države niso omogočale razcveta zasebnega podjetništva, v demokratizirani družbi novega sistema pa so fantje iz majhnega mesta, nekoč prežetega z brezposelnostjo in depresijo, kljub vsemu že po nekaj letih prišli celo v ameriško vesoljsko agencijo Nasa.

Ko so obnovili že večino propadajočih industrijskih objektov v Trbovljah in kot Dewesoft dosegli uspeh v svetu, je bilo zanje ključno pomagati še okolju, iz katerega prihajajo. »Tako je nastal Katapult za podporo novim poslovnim idejam. Dajmo mladim priložnost, da bodo ustvarili še več, kot smo mi. Ideja se je še razširila v zgodbo Mesta akrobatov,« je poudaril Knez. In z velikim čutom za kolegialnost sklenil: »Ta nagrada pripada celotni ekipi. Hvala, da lahko skupaj živimo sanje.« Takim v njegovih krajih rečejo – kamerat.

Trboveljčan na prestižnem seznamu! Foto: osebni arhiv
Trboveljčan na prestižnem seznamu! Foto: osebni arhiv

Izbor poteka vsako drugo leto. Foto: osebni arhiv
Izbor poteka vsako drugo leto. Foto: osebni arhiv

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