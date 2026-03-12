Posnetki iz restavracije razburjajo: odvetnica Zidar Klemenčičeva pravi, da so iztrgani iz konteksta

Med posnetki, ki dnevno prihajajo na plan na anonimnih profilih družbenih omrežjih, so tudi posnetki poslovnih pogovorov odvetnice Nine Zidar Klemenčič. »Posnetki daljšega pogovora so iztrgani iz konteksta in manipulativno premontirani,« je za STA zatrdila odvetnica. Zadevo vidi kot del predvolilnega obračunavanja. Posnetki Zidar Klemenčič kažejo na podobno zgodbo kot posnetki nekdanje ministrice Dominike Švarc Pipan. Posneti so brez njenega vedenja med sestankom v tujem jeziku v restavraciji. »Na sestanek sem bila povabljena s strani ameriške svetovalne družbe, katere spletna stran od včeraj ne obstaja več in sem se ga udeležila po pooblastilu stranke,« je Zidar Klemenčič pojasnila v pisnem odgovoru za STA. Za katero družbo naj bi šlo, ni navedla.

V posnetkih sicer Zidar Klemenčič, podobno kot Švarc Pipan, govori o tem, koga vse pozna, katera vrata vse lahko odpre in kdo je v Sloveniji vpliven. Podobno kot Švarc Pipan torej obe priznavata, da gre za njune posnetke na sestankih z očitno lažnimi poslovneži, da pa so posnetki zmontirani na način, da se izkaže, da povesta nekaj drugega, kot sta dejansko povedali. »Ne mislim biti del neke zmontirane zgodbe, ki je očitno del predvolilnega obračunavanja. Posnetki daljšega pogovora so iztrgani iz konteksta in manipulativno premontirani,« je ob tem jasna Zidar Klemenčič.

Sekretariat Sveta za nacionalno varnost obravnaval posnetke in domnevna prisluškovanja vidnim Slovencem Operativna skupina sekretariata Sveta za nacionalno varnost je dopoldne obravnavala razmere po razkritju domnevnih prisluškovanj in posnetkov vidnih Slovencev, so sporočili iz Ukoma. Avtentičnost posnetkov, ki krožijo po družbenih omrežjih, preverja policija, več prijav glede njihove vsebine pa je prejela tudi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). Na vladi poudarjajo, da pristojni organi razmere v občutljivem predvolilnem času spremljajo, preiskujejo in sodelujejo tudi s tujimi službami. Po potrebi lahko skličejo tudi sejo Sveta za nacionalno varnost. Policija preverja avtentičnost posnetkov in morebitne znake kaznivega dejanja, KPK pa prijave preučuje v predhodnem preizkusu ter bo ob zaznanih kršitvah ukrepala ali zadeve odstopila pristojnim organom.

Gre za serijo posnetkov, ki se pojavljajo na anonimnih profilih družbenih omrežij, ki naj bi imeli sedež izven Slovenije, zato mnogi opozarjajo, da gre za poskuse tujega vplivanja na volilni proces v Sloveniji.