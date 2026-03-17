Posnetki, ki pretresajo politiko, zdaj pod drobnogledom policije

Policija intenzivno in vsestransko preiskuje sume kaznivih dejanj, povezanih z nedavno objavljenimi posnetki, ki so se v zadnjih dneh pojavili predvsem na družbenih omrežjih in domnevajo nepooblaščene pogovore oziroma prisluhe slovenskih javnih funkcionarjev. Za zagotovitev strokovne in temeljite preiskave je bila oblikovana delovna skupina, v kateri sodelujejo kriminalisti, preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada in druge pristojne strokovne službe, aktivnosti pa potekajo v sodelovanju s pristojnim državnim tožilstvom ter drugimi organi v Sloveniji in tujini.

»Policija v zvezi z vsebinami in posnetki, ki so bili v zadnjih dneh objavljeni v javnosti, že od njihove objave izvaja intenzivno in vsestransko preverjanje vseh relevantnih okoliščin. Trenutno poteka predkazenski postopek zaradi suma storitve različnih kaznivih dejanj. Za preiskavo zadeve je bila oblikovana delovna skupina pod vodstvom Uprave kriminalistične policije, v kateri sodelujejo kriminalisti iz različnih policijskih uprav, preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada in druge pristojne strokovne službe. Aktivnosti potekajo v sodelovanju s pristojnim državnim tožilstvom in drugimi pristojnimi organi v Sloveniji in v tujini.

Kriminalisti zbirajo obvestila in preverjajo tako vsebino javno objavljenih posnetkov, kot tudi njihovo avtentičnost, način in motiv nastanka, izvor ter vse druge okoliščine, ki so pomembne z vidika zaznave morebitnih drugih protipravnih ravnanj. Posnetki, ki so bili objavljeni v javnosti, so bili preko mednarodnega policijskega sodelovanja posredovani v strokovno presojo pristojnemu forenzičnemu laboratoriju v tujini. V Policiji ob tem poudarjamo, da v skladu z zakonskimi pristojnostmi in zaradi interesa preiskave ne moremo pojasnjevati odprtih predkazenskih postopkov ali razkrivati podrobnosti posameznih preiskovalnih aktivnosti.

Gre za vsebinsko in procesno zahtevno zadevo, zato preiskava ne more biti zaključena tako rekoč čez noč. Naš cilj je, da se vse relevantne okoliščine preverijo strokovno, zakonito in celovito. V Policiji že dalj časa poudarjamo, da sodobni varnostni izzivi ter vse bolj zahtevni načini izvrševanja in prikrivanja protipravnih ravnanj narekujejo stalno prilagajanje razvojnim trendom ter zagotavljanje ustreznih strokovnih in tehničnih zmogljivosti za učinkovito preiskovanje. Tudi v tej zadevi ravnamo resno, odgovorno in v okviru zakonskih pooblastil. Ne glede na vse okoliščine bomo storili vse, da bodo preverjena vsa relevantna dejstva in da bo zadeva temeljito preiskana.«