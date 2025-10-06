Pošta Slovenije naj bi z odpovedjo grozila tudi sindikalistu

Pošta Slovenije naj bi po navedbah Sindikata poštnih delavcev izdala opozorilo pred odpovedjo pooblaščencu sindikata Saši Gržiniču, potem ko je ta prišel na nenapovedani sestanek vodstva Pošte v Kopru. Očitali naj bi mu nedostojno obnašanje na sestanku. Kot opozarja, pa je nenavadno, da se poskuša izvesti sestanek brez prisotnosti sindikalista.

»Po vročitvi opozorila pred odpovedjo poštarju, ki mu je mar, da onkološki izvidi ne ostanejo na mizi v pisarni, ampak da prispejo do naših strank že prvi dan, sem zdaj opozorilo pred odpovedjo prejel tudi sam,« je v današnjem sporočilu za javnost Sindikata poštnih delavcev zapisal Gržinič.

Kot trdi, se je to zgodilo zato, ker se je kot pooblaščenec sindikata odzval na prošnjo za pomoč sodelavcem.

Po navedbah sindikata so ob uvedbi sistema zadrževanja neprednostne pošte na sedežu pošt predstavniki vodstva Pošte Slovenije sklicali nenapovedani sestanek na koprski pošti, kjer so zaposlenim predali ustno navodilo, da se po novem neprednostna pošta pušča na pošti. Člani sindikata so Gržiniča nemudoma poklicali, sam pa se je nato pridružil zbranim na sestanku.

Sindikat poštnih delavcev je prejšnji teden sporočil, da naj bi Pošta Slovenije pismonoši v Kopru vročila opozorilo pred odpovedjo, ker naj bi domnevno v nasprotju z navodili nadrejenih raznosil vso pošto in je ni pustil na pošti za naslednji dan, kot mu je bilo naročeno.

Odziv Pošte Slovenije

Pošta Slovenije nikomur ne onemogoča sindikalnega dela, so v odzivu na današnje navedbe Sindikata poštnih delavcev, da naj bi pooblaščencu sindikata Saši Gržiniču izdali opozorilo pred odpovedjo, za STA navedli na Pošti. Ob tem poudarjajo, da ima delodajalec vedno pravico sklicati sestanek z zaposlenimi brez vednosti ali prisotnosti sindikata.

Na Pošti Slovenije so za STA potrdili, da je bil Gržiniču 26. septembra vročen pisni opomin pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga, in sicer v skladu z zakonsko predvidenim postopkom.

Ker konkretni postopek še ni zaključen, ga vsebinsko ne morejo komentirati. Kot so pojasnili, delodajalec dokončno odloči o pisnem opozorilu šele po tem, ko delavec poda svojo izjavo. Gržinič je po navedbah Pošte prek svojega pooblaščenca 30. septembra obvestil delodajalca, da želi podati izjavo v zvezi z očitki iz pisnega opozorila. Srečanje bo potekalo 17. oktobra.

Ob tem so poudarili, da podjetje vse delovnopravne postopke vodi skladno z veljavno zakonodajo in ustaljeno prakso ter ob doslednem spoštovanju pravic zaposlenih. »Pošta Slovenije ne vroča pisnih opozoril ali drugih ukrepov brez utemeljenih razlogov in brez ustreznih postopkov, ki zagotavljajo pravico delavca do izjave,« so zapisali.

Kot so poudarili, nikomur, še najmanj pa Gržiniču, ne onemogočajo sindikalnega dela. Očitek o domnevnem omejevanju sindikalne aktivnosti je po mnenju podjetja splošen in neutemeljen ter ga lahko le odločno demantirajo.

Gržinič je v današnjem sporočilu za javnost med drugim ocenil, da je nenavadno, da je vodstvo Pošte v Kopru poskušalo izvesti sestanek brez prisotnosti sindikalista.

Na Pošti odločno zanikali

Na Pošti so poudarili, da ima delodajalec vedno pravico sklicati sestanek s svojimi zaposlenimi brez vednosti ali prisotnosti sindikata. Noben sindikat po njihovih navedbah nima pristojnosti biti vabljen na vsak sestanek, ki ga delodajalec opravi s katerim koli zaposlenim.

Sindikat pa je lahko prisoten, če ga na sestanek povabijo delavci sami in pod pogojem, da upošteva vse protokole, ki veljajo glede vstopov v poslovne prostore in na sestanke, so izpostavili.

Navedbe Gržiniča, da naj bi mu delodajalec »neformalno sporočil, naj obmolkne, sicer dobi odpoved«, pa so na Pošti odločno zanikali kot neresnična in zavajajoča.

Gržinič je za danes napovedal izjavo za medije, v kateri bo podal dodatna pojasnila glede dogajanja na Pošti. V podjetju so ob tem zaskrbljeni nad dejstvom, »da se v času trajanja postopka napovedujejo javne izjave in tiskovne konference, ki bi lahko pomenile nedopusten poskus medijskega pritiska na delodajalca s ciljem vplivanja na izid postopka«.

Na Pošti pričakujejo, da bodo vsi deležniki spoštovali pravni okvir ter omogočili, da se postopek zaključi na transparenten in zakonit način ter brez pritiska na kogarkoli od vpletenih.

Kot so še zapisali, bo Pošta Slovenije tudi v prihodnje ravnala odgovorno, zakonito in spoštljivo do vseh zaposlenih in njihovih predstavnikov, hkrati pa bo zaščitila integriteto podjetja in vseh, ki v njem delajo odgovorno in v skladu z zakonodajo ter internimi pravili podjetja.