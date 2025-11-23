Pošta Slovenije s prazničnimi znamkami v samolepilnih polah

Pošta Slovenije je izdala svoj zadnji sklop znamk v tem letu in presenetila filateliste z bogato praznično ponudbo. V svojem novem izidu je objavila kar štiri redne praznične znamke, med njimi dve božični z motivoma Kristusovega rojstva in božiča na medenjaku ter dve novoletni — ena prikazuje otroško veselje ob novoletni smreki, druga pa ljubkega prazničnega prašiča. Ta edinstvena kombinacija motivov poudarja tako versko kot igrivo plat praznikov, ki jih Pošta Slovenije letos želi izpostaviti. Pošta znamke izdaja v samolepilnih polah in priročnih zvežčkih, kar omogoča lažjo uporabo in zbirateljsko vrednost.

Ob tej praznični izdaji Pošta Slovenije predstavi še pet priložnostnih znamk, kar dodatno razširi vizualno pripoved prazničnega obdobja. Med temi velja izpostaviti znamko iz serije Človeška čutila, kjer Pošta ponazarja voh, kot čutilo z opozorilno in zaščitno vlogo: voh povezuje posameznikove zaznave s spomini v različnih življenjskih okoliščinah.

V prilogi k izdaji — v filatelističnem biltenu — Pošta natančno pojasni, da so praznične znamke izdane v samolepilnih polah po 50 znamk ter v štirih priročnih zvežčkih s po 12 znamkami, kar daje zbirateljem več možnosti izbire in ohranjanja.