Pošta Slovenije v teh dneh opaža več lažnih sporočil uporabnikom

Goljufi izkoristijo obdobja pogostejšega nakupovanja na spletu.
Galerija
V predprazničnem času na naše naslove prihaja več paketov. FOTO: Leon Vidic
V predprazničnem času, ko je spletnih naročil in dostav še več kot običajno, so očitno bolj dejavni tudi spletni goljufi, ki iščejo svoje priložnosti. Tako je v zadnjih dneh tudi Pošta Slovenije zaznala porast lažnih sporočil, ki pozivajo k ureditvi novega datuma dostave. »Pošta Slovenije opozarja uporabnike, da gre za poskuse spletnih prevar. Ko gre za tovrstne spletne prevare, svetujemo, da posamezniki sporočila izbrišejo, nanje ne odgovarjajo, ne klikajo na povezave v takih sporočilih, prav tako pa naj ne vnašajo podatkov o plačilnih karticah,« so sporočili. Kot pojasnjujejo, v večini ...