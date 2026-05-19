Pošta Slovenije z največ nagradami na letošnji skupščini mreže PRIME

Prejela je dve zlati plaketi za pošiljke Exprès in pošiljke s sledenjem v izmenjavi z Združenimi državami Amerike ter srebrno priznanje za priporočena pisma. Gre za eno vidnejših priznanj kakovosti na področju obravnave poizvedb v okviru mednarodnega poštnega sodelovanja.

Nagrade temeljijo na skupnih merilih kakovosti znotraj omrežja PRIME. Za zlato nagrado morajo operaterji dosegati najvišjo raven uspešnosti (97–100 odstotkov), za srebrno pa od 94 do 96,99 odstotka, pri čemer se upoštevata predvsem hitrost odziva in učinkovitost reševanja poizvedb.

Pošta Slovenije se je tako uvrstila med vodilne operaterje v več kategorijah. Med prejemniki zlatih nagrad za pošiljke Exprès je bila skupaj z Združenimi arabskimi emirati, pri pošiljkah s sledenjem v povezavi z ZDA pa med najboljšimi skupaj z ZDA in Libanonom. Srebrno nagrado za priporočeno pošto je prejela v skupini z Malto in Omanom.

Poizvedbe o statusu pošiljk Pošta Slovenije obravnava v okviru sistema GCSS (Global Customer Service System), ki omogoča usklajeno reševanje primerov med poštnimi operaterji in zagotavlja enake standarde kakovosti za vse članice omrežja. To področje postaja vse pomembnejše, zlasti zaradi rasti čezmejne spletne trgovine, kjer prav poizvedbe pogosto predstavljajo ključni stik z uporabnikom. Učinkovito in hitro reševanje poizvedb zagotavlja zadovoljstvo uporabnikov ter omogoča, da se večina primerov razreši hitro in z nizkimi stroški.

Kaj je PRIME?

PRIME je poslovno usmerjeno mednarodno poštno omrežje, ki deluje pod okriljem Svetovne poštne zveze in povezuje približno 160 poštnih operaterjev. Njegov namen je izboljševanje kakovosti čezmejnih storitev, predvsem na področju e‑trgovine. Članice uporabljajo skupne standarde kakovosti ter enoten sistem GCSS za obravnavo poizvedb, kar omogoča neposredno primerljivost rezultatov med operaterji. Sistem uporablja več kot 150 članic omrežja. Pošta Slovenije je članica omrežja ter sodeluje pri izmenjavi priporočene pošte, pošiljk Exprès in pošiljk s sledenjem za ZDA.

