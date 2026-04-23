Postavili plavajoči otok za ptice

Na Ledavskem jezeru v Kraščih v občini Cankova v Javnem zavodu Krajinski park (KP) Goričko so v teh aprilskih gnezditvenih dnevih postavili poskusni plavajoči otok s površino 12 kvadratnih metrov. Kot je povedal Kristjan Malačič, naravovarstveni nadzornik KP Goričko, so na otok najprej nasuli gramoz in tako ustvarili razmere, ki posnemajo gole gramozne naplavine, kakršne za gnezdenje uporabljajo nekatere vrste ptic, zlasti čigre, galebi in pobrežniki. Namen poskusnega otoka je preveriti, ali lahko takšno nadomestno gnezdišče prispeva k izboljšanju razmer za njihovo razmnoževanje.

»Skozi celotno sezono bomo otok pregledovali vsaj enkrat tedensko in spremljali, ali so ptice sprejele novo gnezdišče. Ob tem bomo opazovali tudi uspešnost sidranja otoka oziroma njegovo stabilnost in morebitno premikanje po jezeru. Sidranje bo najbolj na preizkušnji ob poletnih neurjih ter pozimi, ko jezero prekrije led. Če se bo otok izkazal kot primerno gnezdišče in ga naravne sile ne bodo poškodovale, načrtujemo, da bomo v letu 2028 postavili še več plavajočih otokov. Poleg gnezditvenih otokov brez vegetacije želimo vzpostaviti tudi plavajoče otoke z rastlinami, ki bi poleg habitatne funkcije prispevali k izboljšanju kakovosti in čiščenju vode,« je dodal Kristjan Malačič.

Najbolj bodo na preizkušnji ob poletnih neurjih in pozimi, ko jezero prekrije led. Foto: KP Goričko