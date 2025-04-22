  • Delo d.o.o.
Predstavitvena informacija  |   EKSPLOZIVNO

Poštna evolucija: UI asistentka, 230+ paketomatov in pametna dostava v rokah uporabnikov

Sodobni življenjski slog narekuje digitalizacijo na vseh področjih, pri čemer Pošta Slovenije ostaja v ospredju tehnološkega napredka.
FOTO: Pošta Slovenija

FOTO: Pošta Slovenija

FOTO: Pošta Slovenija

FOTO: Pošta Slovenija

FOTO: Pošta Slovenija

FOTO: Pošta Slovenija

FOTO: Pošta Slovenija
FOTO: Pošta Slovenija
FOTO: Pošta Slovenija
P. I.
 22. 4. 2025 | 07:51
 22. 4. 2025 | 07:51
3:51
A+A-

Z umetno inteligenco, avtomatizacijo in digitalizacijo izboljšuje uporabniško izkušnjo ter postavlja nove standarde v logistiki in podatkovnih storitvah.

Prva glasovna asistentka v Sloveniji: Pia, ki razume vaše narečje

Pošta Slovenije je pionir na področju glasovnih asistentov v slovenščini, saj je v kontaktnem centru uvedla najnaprednejšo rešitev – poštno interaktivno glasovno asistentko Pio. Gre za prvo asistentko v Sloveniji, ki uporablja lastni jezikovni model za razumevanje 12 slovenskih narečij in omogoča naraven pogovor brez vnaprej določenih ukazov.

Stranke lahko Pio sprašujejo o pošiljkah, sledenju, cenikih in storitvah, pri čemer se informacije črpajo neposredno iz zalednih sistemov, kar odpravlja napačne interpretacije in zmanjšuje možnost človeških napak. Pošta Slovenije tako postavlja nove mejnike v digitalni interakciji s strankami in hkrati krepi operativno učinkovitost.

Pia ne le odgovarja na vprašanja, ampak zna tudi prepoznati kontekst pogovora in prilagoditi odgovore glede na potrebe uporabnika. S tem odpravlja frustracije zaradi omejenih odzivov klasičnih klepetalnih robotov in omogoča uporabniško izkušnjo, ki je resnično intuitivna.

FOTO: Pošta Slovenija
FOTO: Pošta Slovenija

Eksplozivna rast mobilne aplikacije MojaPošta

Spletni kupci pričakujejo popoln nadzor nad dostavo – in Pošta Slovenije odgovarja z digitalizacijo prvega in zadnjega kilometra. Več kot 50.000 uporabnikov že uporablja mobilno aplikacijo MojaPošta za sledenje paketov in preusmerjanje pošiljk na najbolj priročne lokacije.

Aplikacija uporabnikom omogoča, da sledijo svojemu paketu, spremenijo naslov dostave, izberejo privzeto prevzemno mesto ali izvedejo druga prilagodljiva naročila, kar zmanjšuje število neuspešnih dostav in skrajšuje čakalne dobe.

Čeprav večina uporabnikov še vedno izbere dostavo na dom, narašča priljubljenost alternativnih prevzemnih možnosti – trenutno imajo več kot 1.400 PUDO točk. Mreža več kot 230 paketomatov na strateških lokacijah omogoča prilagodljivo prevzemanje paketov, pri čemer se število prevzemnih točk še naprej povečuje.

Pošta Slovenije prav tako izboljšuje logistične procese z optimizacijo dostavnih poti in pametnim razporejanjem pošiljk, kar ne le izboljšuje hitrost dostave, ampak tudi zmanjšuje vpliv na okolje. Manj nepotrebnih voženj pomeni manjši ogljični odtis, kar se odraža v trajnostni strategiji podjetja.

Podatkovni centri prihodnosti: več kapacitet, več varnosti

V dobi, ko podatki postajajo zlato digitalne ekonomije, Pošta Slovenije krepi infrastrukturo z razširitvijo podatkovnih centrov v Mariboru in Ljubljani. Novi energetsko učinkoviti prostori, skladni s standardom TIER III, ponujajo 450 m2 dodatnih zmogljivosti za gostovanje strežnikov in informacijske infrastrukture.

Povečane kapacitete odgovarjajo na naraščajoče potrebe finančnih ustanov, telekomunikacijskih ponudnikov, proizvodnih podjetij, spletnih trgovin in javnih ustanov.

Dodatno je Pošta Slovenije vpeljala najsodobnejše varnostne sisteme, ki vključujejo večstopenjsko preverjanje dostopa, napredne rešitve za zaznavanje vdora in redundantno napajanje, kar zagotavlja neprekinjeno delovanje storitev.

Naročnik oglasne vsebine je Pošta Slovenije

