Postopke za sanacijo bodo pohitrili

Da bi pomagala pospešiti sanacijo nastale škode po ujmi, ki je prejšnji teden prizadela več delov države, vlada že sprejema ukrepe za hitrejše urejanje dokumentacije brez birokratskih ovir. Med drugim bodo na pristojnih upravnih enotah zagotovili posebna mesta za svetovanje in sprejem vlog za sanacijo poškodovanih objektov.

Ob tem, da je tudi brez prijave del mogoče nemudoma izvajati vsa nujna dela za preprečitev nadaljnje škode, bo ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo od 19. junija na pristojnih upravnih enotah zagotovilo posebna mesta za svetovanje in sprejem vlog za sanacijo poškodovanih objektov. Na teh mestih bodo uslužbenci nudili vso strokovno pomoč in svetovanje za vse potrebne postopke. »Vsi prizadeti, ki so utrpeli poškodbe na stanovanjskih hišah, kmetijskih in pomožnih objektih, bodo lahko pristopili k sanaciji objektov, ne da bi za to potrebovali gradbeno dovoljenje. To velja tudi za sanacijo huje poškodovanih objektov.«

19. JUNIJA bodo na upravnih enotah zagotovili posebna mesta.

Vremenska ujma z močnim vetrom, nalivi in točo je prejšnji teden pustila katastrofalne posledice na stanovanjskih, poslovnih in kmetijskih objektih ter na infrastrukturi in kmetijskih površinah. Predsednik vlade Janez Janša je po ogledu posledic neurja v Komendi obljubil čimprejšnjo državno pomoč. Napovedal je, da bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da bodo postopki dodelitve pomoči čim krajši.