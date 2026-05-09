Pot ob žici množično obiskana: sodelovalo več kot 52.000 ljudi, prišli tudi znani Slovenci (FOTO)

V Ljubljani je danes potekal osrednji del 68. Poti ob žici. Na pohod po tej poti se je odpravilo približno 23.200 ljudi, v tekih trojk pa je sodelovalo 4248 tekačev. Skupno je v treh dneh prireditve, ki se je začela v četrtek, sodelovalo več kot 52.400 pohodnikov in tekačev, so dejali v Timingu Ljubljana, ki je organiziral prireditev.

Od skupno 23.195 pohodnikov, ki so jih zabeležili danes, jih je 412 izbralo krajšo traso, vsi ostali pa so se podali na 33 kilometrov dolgo pot, je povedala direktorica Timinga Ljubljana Barbara Železnik. Tekačev, ki so danes tekli v trojkah na 20 kilometrov in na 12,5 kilometra, tek trojk pa je bil organiziran tudi za osnovne in srednje šole, je bilo 4248. Skupaj s približno 6800 predšolskimi otroki in spremljevalci, ki so se na pohod odpravili v četrtek, in z več kot 18.200 osnovnošolci in srednješolci, ki so po poti ob žici hodili v petek, so našteli 52.432 sodelujočih.

Tradicionalnega pohoda sta se udeležili tudi Marta Kos in Tanja Fajon. FOTO: Posnetek zaslona Instagram

Nekateri po medaljo, drugi predvsem po dobro voljo

Pot ob žici poteka tam, kjer so italijanski okupatorji med drugo svetovno vojno skupaj z več kot 100 bunkerji postavili ograjo z bodečo žico. Start in smer hoje nista predpisana. Vsak prehodi toliko, kolikor zmore. Vreme je bilo pohodnikom naklonjeno, saj je bilo jasno in toplo. Letošnji osredji del dogodka Pot ob žici je sovpadal tako z obletnico osvoboditve Ljubljane ob koncu druge svetovne vojne kot z dnevom Evrope. Pohoda so se udeležili tudi nekateri vidni politiki, denimo sokoordinatorja Levicein. Prav tako se je na pohod podala evropska komisarka za širitev

Pohodniki so bili na poti dobre volje, številni so dogodek izkoristili za druženje in se na pot podali z družino ali prijatelji. Nekateri so bili celo v večjih organiziranih skupinah. Za njihovo okrepčilo so ob poti poskrbeli ponudniki gostinskih storitev in nekateri sponzorji. Če so malčki potarnali, da jih bolijo noge, so jih starši motivirali na različne načine, nekateri z obljubami o sladoledu, drugi s spodbudnimi besedami, da ni več daleč. Nekateri pa so dogodek izkoristili za nagovarjanje ljudi za različne namene. Tako so pobudniki referenduma o odloku o parkiranju obveščali, kje je mogoče oddati podpis pod zahtevo zanj. Prav tako so bile aktivne nekatere politične stranke.

Komičarka in igralka Lucija Čirović, skupaj s prijatelji. FOTO: Posnetek zaslona Instagram

Tisti pohodniki, ki prehodijo celotno pot v dolžini 33 kilometrov, prejmejo spominske medalje. Cilji so bili odprti do 17. ure. Udeleženci krajših pohodov s ciljem na Trgu republike, ki je bil odprt do 12. ure, pa so tam dobili spominske značke. Kontrolne točke na 33 kilometrov dolgi poti so bile na Viču na Poti Rdečega križa pod železniškim mostom, v Šiški na Kmečki poti ob Koseškem bajerju, za Bežigradom ob Avto-moto zvezi Slovenije na Dunajski cesti in v Jaršah na avtobusni postaji Ljubljanskega potniškega prometa na Šmartinski cesti. Prav tako so bile kontrolne točke v Polju pri Mercatorju na Zaloški cesti, v Fužinah pri Fužinskem mostu, na Golovcu in na Rudniku na križišču Dolenjske ceste in Peruzzijeve ulice. Kot zadnjo so organizatorji omenili Livado na Hladnikovi cesti.