Potniki, pozor: na gorenjski in bohinjski progi prihajajo daljše zapore in nadomestni avtobusi

Na spletni strani Slovenskih železnic smo opazili opomnik potnikom, ki uporabljajo javni potniški promet. Na gorenjski progi bodo na različnih odsekih med Ljubljano in Lescami Bled potekala obsežnejša vzdrževalna dela. Popolne zapore proge na relaciji Ljubljana–Lesce Bled oziroma Jesenice so napovedane od 26. septembra do 11. oktobra, nato še od 19. do 23. oktobra ter od 2. do 6. novembra 2026. Lokalni in mednarodni vlaki, ki ustavljajo na vseh postajah do Lesc Bled, bodo v obdobjih med popolnimi zaporami vozili do postaje Lesce Bled, od tam naprej pa bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz proti Jesenicam oziroma Beljaku. Za druge mednarodne vlake z omejenimi postanki bo med popolno zaporo organiziran nadomestni avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana–Kranj–Lesce Bled–Jesenice–Beljak. Slovenske železnice potnikom svetujejo, naj pred odhodom preverijo vozni red, saj bo zaradi nadomestnih prevozov potovanje lahko trajalo dlje.

FOTO: Slovenske železnice

Spremembe tudi na bohinjski progi

Na bohinjski progi bodo zapore še obsežnejše. Med Jesenicami in Bledom Jezero je bila zaradi pripravljalnih del, povezanih z nadgradnjo železniške postaje Jesenice, napovedana popolna zapora od 5. do 13. septembra, med 14. in 22. septembrom pa še med Jesenicami in Bohinjsko Bistrico. Od 23. septembra do 11. novembra 2026 bo nato popolnoma zaprta proga med Jesenicami in Vintgarjem, tudi tam bodo potnike prevažali nadomestni avtobusi. Zaradi zagotavljanja povezav proti Novi Gorici in Ljubljani bo med 26. septembrom in 25. oktobrom uvedena še posebna povezovalna avtobusna linija Lesce Bled–Bled Jezero. Potniki iz smeri Nove Gorice proti Ljubljani bodo prestopali na postaji Bled Jezero, potniki iz Ljubljane proti Novi Gorici, Bohinjski Bistrici in Mostu na Soči pa na postaji Lesce Bled. Potnikom zato priporočajo, da si pred potovanjem vzamejo nekaj dodatnega časa in sproti preverjajo aktualne vozne rede.