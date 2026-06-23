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TURISTIČNE NAVADE SLOVENCEV

Potovalna sezona se je začela zgodaj, Slovenci več potujejo in več porabijo

Najpogostejša tuja destinacija je bila Hrvaška.
Na zasebnih potovanjih je bilo ustvarjenih 4,7 milijona prenočitev, kar je za 12 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. FOTO: Getty Images
Na zasebnih potovanjih je bilo ustvarjenih 4,7 milijona prenočitev, kar je za 12 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. FOTO: Getty Images
STA, A. G.
 23. 6. 2026 | 11:25
2:53
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V prvem četrtletju se je na vsaj eno turistično potovanje odpravilo 595.000 prebivalcev Slovenije, starih 15 let ali več, kar je tri odstotne točke več kot v začetku lanskega leta. Skupno so opravili 1,5 milijona potovanj, več je bilo tako zasebnih kot poslovnih poti, so sporočili s statističnega urada. Med tistimi, ki so potovali, jih je bilo 38 odstotkov iz starostne skupine 25-44 let, sledile so osebe, stare med 45 in 64 let (36 odstotkov), ter med 15 in 24 let (14 odstotkov). Najmanjšo udeležbo na turističnih potovanjih so statistiki zaznali pri osebah, starih 65 let ali več (11 odstotkov).

Med prebivalci, ki v prvem četrtletju obdobju niso zasebno potovali, jih je 28 odstotkov kot najpomembnejši razlog za to navedlo finančne omejitve. Četrtina se jih nikamor ni odpravila zaradi pomanjkanja prostega časa, 17 odstotkov jih je izpostavilo zdravstvene razloge, 13 odstotkov pa jih ni čutilo potrebe po potovanju. Domači turisti so odšli na okoli 1,5 milijona turističnih potovanj. Med temi jih je bilo zasebnih približno 1,3 milijona ali za 13 odstotkov več kot v lanskem prvem četrtletju. Nekaj manj kot polovico zasebnih potovanj (47 odstotkov) so opravili v Sloveniji, v tujini pa je bila ciljna država najpogosteje Hrvaška (27 odstotkov), sledile so Italija (15 odstotkov), Avstrija ter Bosna in Hercegovina (po 13 odstotkov).

V prvih treh mesecih so prebivalci Slovenije opravili tudi 179.000 poslovnih potovanj, od tega 58 odstotkov v tujini. FOTO: Getty Images
V prvih treh mesecih so prebivalci Slovenije opravili tudi 179.000 poslovnih potovanj, od tega 58 odstotkov v tujini. FOTO: Getty Images

Več prenočitev in višji izdatki

Na zasebnih potovanjih je bilo ustvarjenih 4,7 milijona prenočitev, kar je za 12 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Posamezno zasebno potovanje v Sloveniji je v povprečju obsegalo 2,6 prenočitve, v tujini 4,4. Povprečni dnevni izdatki so znašali okoli 111 evrov na osebo - v Sloveniji 68 evrov, v tujini 134 evrov. Na zasebnih potovanjih v Sloveniji so največ prenočitev opravili pri sorodnikih ali prijateljih (39 odstotkov), sledilo je lastno počitniško bivališče oz. vikend (22 odstotkov). V tujini so bili na prvem mestu hoteli in podobni obrati (31 odstotkov), sledili so zasebne sobe, apartmaji in podobno (28 odstotkov).

V prvih treh mesecih so prebivalci Slovenije opravili tudi 179.000 poslovnih potovanj, od tega 58 odstotkov v tujini. Skupno število se je v primerjavi z istim četrtletjem lani povečalo za desetino. Povprečni dnevni izdatki na takih potovanjih so znašali okoli 152 evrov na osebo.

Med prebivalci, ki v prvem četrtletju obdobju niso zasebno potovali, jih je 28 odstotkov kot najpomembnejši razlog za to navedlo finančne omejitve.

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