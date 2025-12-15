Potrebujete pravno pomoč? Tu je seznam odvetnikov, ki bodo pomagali zastonj

Odvetniki bodo v petek na že 15. Dan odvetniške pravne pomoči pro bono nudili brezplačno pravno svetovanje, ki je namenjeno predvsem posameznikom, ki si zaradi težkega finančnega položaja ne morejo poiskati pravne pomoči. V odvetniški zbornici priporočajo, da posamezniki v stik z odvetniki stopijo že prej in pridobijo termin za obisk.

Z Dnevom odvetniške pravne pomoči pro bono Odvetniška zbornica Slovenije zaznamuje dan, ko je iz deželne postala nacionalna zbornica. Odvetniki bodo brezplačno pravno svetovanje v petek nudili v odvetniških pisarnah, preko telekomunikacijskih in videokonferenčnih povezav, v Kopru pa tudi v prostorih mestne hiše in v Portorožu v prostorih krajevne skupnosti, so v zbornici navedli v sporočilu za javnost.

Po njihovih navedbah bo v letošnji akciji ponovno sodelovalo veliko število slovenskih odvetnikov, ki bodo državljanom podali splošne informacije v zvezi z njihovimi pravnimi vprašanji in jim predstavili pravne možnosti za njihovo rešitev.

V odvetniški zbornici priporočajo vsem, ki si želijo pravno pomoč sodelujočih odvetniških pisarn, da zaradi večje učinkovitosti z izbranim odvetnikom stopijo v stik še pred dogodkom in pridobijo termin za svoj obisk. Posameznikom pa se ni treba predhodno prijaviti, če se bodo po brezplačno svetovanje odpravili v koprsko mestno hišo ali v prostore krajevne skupnosti v Portorožu, so navedli.

Več informacij o sodelujočih odvetnikih, lokacijah in načinu izvedbe je objavljenih na spletni strani zbornice www.odv-zb.si.