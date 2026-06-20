  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
GOSTINSTVO IN TURIZEM

Potrebujete službo? Pred začetkom sezone primanjkuje več kot 10.000 delavcev

Povprečne plače v turizmu so se med letoma 2019 in 2025 zvišale za 48 odstotkov.
V sindikalnih vrstah opozarjajo, da so kadrovske razmere letos še zahtevnejše, kot so bile lani. FOTO: Getty images
V sindikalnih vrstah opozarjajo, da so kadrovske razmere letos še zahtevnejše, kot so bile lani. FOTO: Getty images
STA, B. K. P.
 20. 6. 2026 | 11:58
4:44
A+A-

Poletna turistična sezona je pred vrati, deležniki pa opozarjajo, da se dejavnost gostinstva in turizma sooča s številnimi izzivi, med največjimi pa je pomanjkanje kadrov. V panogi naj bi primanjkovalo več kot 10.000 delavcev. Četudi je od leta 2019 v sektorju prišlo do velike, skoraj 50-odstotne rasti plač, te ostajajo najnižje v gospodarstvu. 

Na turistično sezono bodo letos vplivali geopolitične napetosti in podražitev kerozina, manj bo denimo azijskih gostov, a bi te lahko nadomestili evropski, raste denimo tudi obisk gostov iz ZDA. Bo pa treba intenzivirati promocijo in trženje na potencialnih trgih, je na nedavnem dogodku ob vstopu v poletno turistično sezono v organizaciji Slovenske turistične organizacije s partnerji poudaril direktor v Turistično gostinske zbornice Slovenije (TGZS) Fedja Pobegajlo. Izpostavil je tudi rast stroškov dela, energije, materiala, storitev. »Podjetja v panogi se soočajo z dilemo prenašanja teh višjih vhodnih cen v prodajne. To sicer velikokrat ni možno, ker prodajne cene tako ali drugače omejujejo trg, tako da se dogaja, da se kljub višjim prihodkom zmanjšujejo dobički. To je razmeroma tvegano, saj se s tem zmanjšuje možnost investiranja, kar ima za posledico zmanjševanje konkurenčnosti na globalnem trgu,« je povzel Pobegajlo, ki vsemu povedanemu navzlic verjame v dobro sezono.

Dejstvo je, da v gostinstvu in turizmu že vrsto let primanjkuje ustreznega kadra.

Turistična podjetja pa se po njegovih besedah »zelo jasno zavedajo« pomena kadrov. Povprečne plače v turizmu so se med letoma 2019 in 2025 po podatkih Ajpesa zvišale za 48 odstotkov, medtem ko je inflacija dosegla polovico te rasti, je utemeljil. »Gre za pomembno rast plač, kar je absolutno pravilno, saj je treba ustrezno ovrednotiti opravljeno delo, poleg tega pa se podjetja, kolikor je to seveda možno, posvečajo tudi razporedu delovnega časa oz. prilagajajo nekim potrebam zaposlenih,« je zagotovil. Pojasnil je še, da se veliko vlaga tudi v izobraževanje zaposlenih.

Med delavci vedno več Azijcev

Da so največji izziv v panogi prav kadri, so opozorili tudi v sekciji za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.  »Dejstvo je, da v gostinstvu in turizmu že vrsto let primanjkuje ustreznega kadra. /.../ V luči pomanjkanja delovne sile so bili številni gostinci primorani prilagajati svoje poslovanje, eden izmed načinov je bil tudi skrajšanje delovnega časa lokala ali gostinskega obrata,« so izpostavili.

Razlogi so dobro znani: zahtevni delovniki, izrazita sezonskost dela in, kar je ključno, plače, ki so po podatkih statističnega urada najnižje med vsemi gospodarskimi panogami v državi.

Veseli so, da je bila lani uveljavljena novela zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki je omogočila sezonsko delo tujcev v turizmu in gostinstvu, so si pa želeli ureditve po vzoru začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu, ki omogoča sezonsko delo za krajše obdobje na podlagi civilnopravnega razmerja, medtem ko je v gostinstvu in turizmu na voljo le na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Želeli bi si tudi, da bi sezonska zaposlitev trajala do devet, in ne le do šest mesecev.

Nujno večje spoštovanje zaposlenih

Medtem pa v sindikalnih vrstah opozarjajo, da so kadrovske razmere letos še zahtevnejše, kot so bile lani, in da ne rast plač ne izboljševanje pogojev nista bila zadostna. Generalna sekretarka Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije Jasna Bračun je tako dejala, da se številni potencialni kandidati panogi izogibajo. »Razlogi so dobro znani: zahtevni delovniki, izrazita sezonskost dela in, kar je ključno, plače, ki so po podatkih statističnega urada najnižje med vsemi gospodarskimi panogami v državi. Takšni pogoji ne omogočajo privabljanja in zadrževanja kadra, ki ga panoga nujno potrebuje za normalno delovanje,« je poudarila.

Če se želi zagotoviti konkurenčnost, stabilnost in dolgoročno vzdržnost dejavnosti, je po njenih besedah nujno, da se razmere izboljšajo tudi na ravni delovnih pogojev in vrednotenja dela zaposlenih. Poseben problem predstavljajo delo pri visokih temperaturah ter dosledno upoštevanje predpisov in standardov varnosti ter zdravja pri delu v takšnih razmerah, prav tako ostajajo pomembna vprašanja zagotavljanja ustreznih odmorov med delovniki, tedenskega počitka in preobremenjenost, je nanizala.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

gostinstvoturizemzaposlenikadripomanjkanjeSlovenijaturistična sezona
ZADNJE NOVICE
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
POSLOVNA POT

To danes počne prvo dekle Cristiana Ronalda

Ljubila ga je, še preden je postal nogometna zvezda, danes je srečno poročena in uspešna podjetnica.
20. 6. 2026 | 13:25
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
PLASTIČNI PEVEC

Magnifico: Starčki bodo gladki, z dolgimi, vihravimi črnimi lasmi (Suzy)

Glasbenik se nam tokrat predstavlja v povsem novi vlogi. Pred nami je namreč Miki – nečimrn, ekshibicionističen in po videzu obseden možak, ki hrepeni po popolnosti ter večni mladosti.
20. 6. 2026 | 13:00
12:47
Bulvar  |  Domači trači
SAMOOSKRBA

Tanja Ribič ne skriva zadovoljstva: »Ni me sram«

Pred odhodom na morje se je ustavila še na svoji njivi.
20. 6. 2026 | 12:47
12:28
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
HUDA TRAGEDIJA

Nove podrobnosti hude nesreče na Krku: v Slovenca trčil 65-letnik, ki je umrl

V prometni nesreči pri Njivicah sta bila poškodovana tudi slovenska državljana, stara 22 in 48 let.
20. 6. 2026 | 12:28
12:13
Bulvar  |  Glasba in film
ROMAN POSAVEC

Slovenski slavček pri sosedih: Roman Posavec se lahko pohvali s hrvaškimi projekti

Bo njegova pesem v lepi njihovi poletna uspešnica?
20. 6. 2026 | 12:13
11:58
Novice  |  Slovenija
GOSTINSTVO IN TURIZEM

Potrebujete službo? Pred začetkom sezone primanjkuje več kot 10.000 delavcev

Povprečne plače v turizmu so se med letoma 2019 in 2025 zvišale za 48 odstotkov.
20. 6. 2026 | 11:58

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
ZDRAVJE

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
Promo Slovenske novice17. 6. 2026 | 09:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PARADIŽNIK

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANO

Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
16. 6. 2026 | 09:38
Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVJE

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
Promo Slovenske novice17. 6. 2026 | 09:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PARADIŽNIK

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANO

Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
16. 6. 2026 | 09:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLITEV

Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
Promo Slovenske novice15. 6. 2026 | 10:13
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Vse bolj opazni rezultati v Novi Gorici

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Slovenske novice18. 6. 2026 | 09:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZAUPANJE

Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
15. 6. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Zgodba o svetopisemskem pohlepu: cenzurirana biblijska zgodba

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
17. 6. 2026 | 13:50
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Slovenija stoji pred odločitvijo, ki bo zaznamovala naslednje desetletje

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
Promo Slovenske novice11. 6. 2026 | 14:11
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
17. 6. 2026 | 13:40
Promo
Novice  |  Slovenija
GOSPODARSTVO

Kaj zadržuje Slovenijo?

Močno gospodarstvo je eden ključnih pogojev, da lahko država ljudem zagotavlja razvojne priložnosti, kakovostne javne storitve in dolgoročno varnost.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 09:52
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Skrivate gotovino na zgornji polici omare? Razmislite o boljših možnostih.

Varčevanje za večino Slovencev še vedno pomeni, da imajo svojo gotovino, namenjeno hudim časom, skrito 'v nogavici', pod posteljo, v težko dostopnem predalu.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 11:23
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Zakaj izgubljamo bitko že v prvih urah?

Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
15. 6. 2026 | 09:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA

Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

Izguba sluha sodi med najpogostejše spremembe, povezane s staranjem. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja.
15. 6. 2026 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
RAST

Napaka v prvem letu vas lahko drago stane

Velik del prvega leta podjetništva ne mine v razvoju posla, temveč v administraciji. Obstaja pa način, kako ta čas bistveno skrajšati.
15. 6. 2026 | 13:27
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NOVA GENERACIJA

Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
16. 6. 2026 | 13:46
PromoPhoto
Razno
ZDRAVA PREHRANA

Prihaja nova oznaka »ultra procesirano«?

Brez procesirane hrane človeštvo ne bi napredovalo v civilizacijo.
18. 6. 2026 | 09:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA SLUHA

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki